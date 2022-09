fot. PressFocus Na zdjęciu: Roberto Mancini

Włochy – Anglia to bez wątpienia najciekawiej zapowiadające się piątkowe spotkanie w ramach piątej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów UEFA. Squadra Azzurra ma zamiar wykonać krok w kierunku awansu do Final Four rozgrywek. Tymczasem Synowie Albionu mają zamiar utrzymać się w dywizji A. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Włochy – Anglia, typy i przewidywania

Patrząc na składy obu teamów, a także znając sytuację reprezentacji Anglii, która za wszelką cenę potrzebuje wygranej, aby utrzymać się w elicie Ligi Narodów UEFA, to kuszący wydaje się kurs na wygraną Synów Albionu. Aczkolwiek seria czterech meczów bez wygranej ekipy Garetha Southgate’a sprawia, że szybko się reflektujemy.

Harry Kane w trakcie trwającej kampanii imponuje skutecznością w Tottenhamie Hotspur. W ostatnim meczu ligowym przeciwko Leicester City piłkarz zdobył bramkę, a także zaliczył asystę. Tym samym ta opcja też wydaje się interesująca.

Biorąc jednak pod uwagę, jak wyglądały spotkania Włochów z Anglikami w ostatnim czasie, to spodziewamy się jednak goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Włochy – Anglia, ostatnie wyniki

Zespół Roberto Manciniego przystąpią do piątkowej batalii, chcąc zmazać plamę po blamażu z Niemcami (2:5) w czerwcu. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach Squadra Azzurra zanotowała dwie porażki, dwa remisy i tylko jedno zwycięstwo.

W roli gospodarza reprezentacja Włoch po raz ostatni grała 7 czerwca, grając u siebie z Węgrami. Nicolo Barella i spółka wygrali 2:1. Wczesniej natomiast Azzurri zremisowali 1:1 z Niemcami.

Aktualni wicemistrzowie Europy ostatnio nie rozpieszczają swoich kibiców. W czterech ostatnich meczach Anglia schodziła z placu gry na tarczy po rywalizacjach z Węgrami (0:1 i 0:4). Tymczasem w pozostałych bojach remisowała z Niemcami (1:1) i Włochami (0:0).

Na wyjeździe Synowie Albionu po raz ostatni wygrali 15 listopada minionego roku, mierząc się z San Marino. Anglicy wygrali wówczas 10:0. Miesiąc wcześniej pokonali natomiast Andorę 5:0.

Włochy – Anglia, historia

Po raz ostatni obie ekipy we Włoszech rywalizowały w marcu 2015 roku. Mecz odbył się na Allianz Stadium w Turynie. Spotkanie zakończyło się rezultatem 1:1. Gola dla Swuadra Azzurra strzelił Graziano Pellem, a dla Synów Albionu bramkę zdobył Andros Townsend.

Włochy – Anglia, kursy bukmacherów

Włochy – Anglia, przewidywane składy

Gospodarze podejdą do potyczki osłabieni brakiem trzech ważnych zawodników takich jak: Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini i Matteo Politano. Z kolei u gości nie będą mogli wystąpić Kalvin Phillips i Jordan Pickford. Niepewny gry są natomiast Kyle Walker oraz Jordan Henderson.

Włochy: Donnarumma – Toloi, Bonucci, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Emerson, Immobile, Raspadori

Anglia: Ramsdale – James, Tomori, Maguire, Trippier, Ward-Prowse, Rice, Sterling, Mount, Grealish, Kane.

Włochy – Anglia, transmisja meczu

Piątkowe starcie w ramach Ligi Narodów UEFA będzie można zobaczyć w polskiej telewizji. Z meczu Włochy – Anglia transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport. Spotkanie zacznie się o 20:45.

