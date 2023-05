PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Wisła – Termalica Nieciecza, typy bukmacherskie

Rywalizacja na pierwszoligowych boiskach wkracza w decydującą fazę. W piątek dojdzie do pojedynku dwóch bezpośrednich rywali w walce o awans do Ekstraklasy. Wisła Kraków w roli faworyta podejmować będzie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Obie drużyny zdają sobie sprawę, że przegrywając w najbliższym meczu mocno skomplikują swoją sytuację przed ostatnimi meczami sezonu. Po ostatniej porażce w Łodzi wiele do udowodnienia mają wiślacy, którzy w piątkowy wieczór będą mieli po swojej strony duży atut w postaci możliwości gry przed własną publicznością. W tym roku Wisła na własnym stadionie była bardzo skuteczna i przeciwko Termalice będzie chciała to potwierdzić. My w tym meczu stawiamy na gospodarzy. Nasz typ: wygrana Wisły

Wisła – Termalica Nieciecza, ostatnie wyniki

Wisła Kraków jeszcze niedawno zajmowała drugie miejsce w ligowej tabeli, ale po ostatniej kolejce wylądowała na piątym miejscu. To konsekwencja braku skuteczności w trzech ostatnich wyjazdowych meczach, które zakończyły się porażkami – 1:2 z Puszczą Niepołomice, 0:2 z Ruchem Chorzów i 2:3 z ŁKS-em Łódź. Wiślacy regularnie punktują natomiast u siebie, gdzie wygrali wszystkie sześć rozegranych w tym roku spotkań.

Wiślacy cały czas mają szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy, bowiem ich strata do drugiego aktualnie Ruchu Chorzów wynosi tylko dwa punkty. Taki sam cel ma jednak również piątkowy rywal drużyny Radosława Sobolewskiego – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która zajmuje trzecią lokatę.

Przed tygodniem jedenastka z Niecieczy pokonała u siebie 2:0 Zagłębie Sosnowiec, ale we wcześniejszych trzech spotkaniach zapisała na swoje konto tylko dwa punkty – 2:2 z ŁKS-em Łódź, 1:2 z Górnikiem Łęczna i 2:2 z Podbeskidziem BIelsko-Biała. Na korzyść Termaliki nie przemawia również ich wyjazdowa forma, bowiem nie wygrała żadnego z czterech ostatnich meczów na boiskach rywali.

Wisła – Termalica Nieciecza, historia

Pierwsza konfrontacja obu zespołów w tym sezonie zakończyła się bezbramkowym remisem. Był to ich dotychczas jedyny pojedynek na pierwszoligowych boiskach, bowiem wcześniem miały okazję rywalizować jedynie w Ekstraklasie. W najwyższej klasie rozgrywkowej Wisła z Termaliką mierzyły się 10 razy. Pięć meczów zakończyło się wygranymi Wisły, cztery remisami i jedno wygraną zespołu z Niecieczy.

Wisła – Termalica Nieciecza, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego spotkania jest Wisła. Jest to oczywiście związane z formą Białej Gwiazdy przed własną publicznością i wyjazdową formą drużyny z Niecieczy.

Wisła – Termalica Nieciecza, kto wygra?

Wisła – Termalica Nieciecza, przewidywane składy

Wisła do piątkowego spotkania przystąpi poważnie osłabiona. Ze względów zdrowotnych na murawie nie będą mogli pojawić się David Junca, Alan Uryga i Zdenek Ondrasek. Natomiast za kartki pauzować muszą Igor Łasicki i Vullnet Basha. Dobrą wiadomością dla trenera Radosława Sobolewskiego jest powrót do zdrowia Alexa Muli i Igora Sapały.

Wisła: Biegański – Colley, Moltenis, Tachi, Jaroch – Mula, Igbekeme, Duda, Villar – Fernandez – Rodado

Termalica: Loska – Kadlec, Tekijaski, Biedrzycki, Radwański – Polarus, Dombrowskyj, Ambrosiewicz, Karasek – Trubeha, Mesanović

Wisła – Termalica Nieciecza, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie Wisła – Termalica Nieciecza rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

