Wisła – Śląsk: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2022)

W 15. kolejce Ekstraklasy naprzeciw siebie staną drużyny z kompletnie różnych rejonów tabeli, czyli Wisła Płock i Śląsk Wrocław.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Śląsk Wrocław 2.01 3.55 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2022 20:44 .

Wisła – Śląsk, typy i przewidywania

Więcej piłkarskiej jakości mają piłkarze Wisły. Naszym zdaniem górą będą właśnie zawodnicy Płocka, a nie z Wrocławia. Śląsk wygrał dwa ostatnie mecze bezpośrednie, uważamy, że seria ta nie będzie kontynuowana.

STS 2,00 Wygrana Wisły Płock Przejdź do STS

Wisła – Śląsk, sytuacja kadrowa

Obaj szkoleniowcy mają dosyć komfortową sytuację odnośnie zdrowia swoich zawodników. Wiadomo, że Śląskowi nie pomoże kontuzjowany Martin Konczkowski.

Wisła – Śląsk, ostatnie wyniki

Minione dni mogły być rozczarowaniem dla piłkarzy Wisły. Zostali oni bowiem wyeliminowani z Pucharu Polski na etapie 1/16 finału, po tym jak przegrali z Legią (0:3), którą wcześniej ograli. Ostatnio Nafciarze rywalizowali zaś ze Stalą Mielec. W tej potyczce również nie zdołali wygrać (1:1).

Po pełną pulę w minionej serii gier nie sięgnął również Śląsk. Wrocławianie mogą być tym zawiedzeni, ponieważ prowadzili u siebie z Jagiellonią, a finalnie zremisowali 2:2. Fakt ten rekompensuje im jednak wyeliminowanie Lecha Poznań z Pucharu Polski na jego terenie.

Wisła – Śląsk, historia

Kluby te w minionym sezonie konfrontowały się ze sobą dwa razy. Śląsk dwukrotnie znalazł sposób na pokonanie Wisły. U siebie zwyciężył 3:1, a w Płocku 2:1.

Wisła – Śląsk, kursy bukmacherów

Wisła – Śląsk, przewidywane składy

Wisła: Kamiński, Kapuadi, Chrzanowski, Drapiński, Krywociuk, Gono, Furman, Szwoch, Wolski, Pawlak, Lewandowski

Śląsk: Leszczyński, Janasik, Poprawa, Gretarsson, Schwarz, Garcia, Olsen, Leiva, Samiec-Talar, Yeboah, Exposito.

Wisła – Śląsk, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 29 października. Spotkanie będzie transmitowane w CANAL+ SPORT. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 198 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek meczu w Białymstoku w sobotę 29 października o godzinie 17:30.

