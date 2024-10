Wisła Płock – Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2024)

Wisła Płock – Polonia Warszawa: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Nafciarze wywiążą się z roli faworyta? Na ich drodze staną Czarne Koszule. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. na Orlen Stadionie już w najbliższą sobotę, 5 października o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Xabi Auzmendi

Wisła Płock Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2024 20:48 .

Wisła Płock – Polonia Warszawa, typy i przewidywania

Wisła Płock zmierzy się na własnym stadionie z Polonią Warszawa w meczu 12. kolejki Betlclic 1. Ligi. Nafciarze są jednym z głównych kandydatów do awansu do PKO BP Ekstraklasy, natomiast Czarne Koszule liczą na spokojne utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym. Obie drużyny póki co realizują swoje cele – drużyna z Płocka jest w czołówce ligowej tabeli, a zespół z Warszawy ma 4 punkty przewagi nad strefą spadkową.

Gospodarze uchodzą za zdecydowanego faworyta tej rywalizacji i według mnie mają dużo większe szanse na triumf w sobotnim meczu. Nafciarze dysponują bowiem lepszym składem i mają zdecydowanie większe aspiracje. Mój typ: zwycięstwo Wisły Płock.

Ernest Betclic 1.77 Wygrana Wisły Przejdź do Betclic

Wisła Płock – Polonia Warszawa, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych informacji o ewentualnych absencjach w zespole gospodarzy. Natomiast drużyna gości będzie musiała radzić sobie bez kontuzjowanego Souleymane’a Cisse oraz zawieszonego za nadmiar żółtych kartek Bartłomieja Poczobuta.

Wisła Płock – Polonia Warszawa, ostatnie wyniki

Wisła Płock w ostatniej kolejce zaliczyła na wyjeździe bardzo ważną wygraną z Wisłą Płock (1:0), a wcześniej zmierzyła się z Wartą Poznań w 1/32 Pucharu Polski. Lepsza okazała się ekipa z województwa wielkopolskiego, co oznacza, że Nafciarze pożegnali się już z tymi rozgrywkami.

Polonia Warszawa w tym czasie przegrała w delegacji z Bruk Betem Termaliką Nieciecza (0:1) w spotkaniu 11. serii gier Betclic 1. Ligi. Czarne Koszule za to grają dalej w Pucharze Polski, gdzie pokonały Chrobrego Głogów 2:1. Kolejnym rywalem stołecznej ekipy będą Wigry Suwałki.

Wisła Płock – Polonia Warszawa, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu zespołów lepszym bilansem może pochwalić się Wisła Płock, choć ostatnie starcie obu ekip padło łupem Polonii Warszawa. Podsumowując, pięć poprzednich meczów między tymi zespołami to dwie wygrane Nafciarzy, jedno zwycięstwo Czarnych Koszul oraz dwa remisy.

Wisła Płock – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy są jednym z faworytów do awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Kurs na wygraną Wisły Płock wynosi około 1.80, a typ na zwycięstwo Polonii Warszawa to mniej więcej 3.90. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.70. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!”.

Wisła Płock Remis Polonia Warszawa 1.80 3.65 3.80 1.80 3.65 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2024 20:48 .

Wisła Płock – Polonia Warszawa, przewidywane składy

Wisła: Gostomski – Haglind-Sangre, Edmundsson, Misiak – Hiszpański, Pacheco, Jimenez, Kun, Brzozowski – Krawczyk, Sekulski

Polonia: Lemanowicz – Zawistowski, Szur, Grudniewski, Hoxhallari – Wojciechowski, Kotoń, Poczobut – Olszewski, Zjawiński, Terpiłowski

Wisła Płock – Polonia Warszawa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Wisły 100% remisem 0% zwycięstwem Polonii 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Wisły

remisem

zwycięstwem Polonii

Wisła Płock – Polonia Warszawa, transmisja meczu

Mecz między Wartą Poznań a Miedzią Legnica w ramach kolejki Betlclic 1. Ligi możesz obejrzeć zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. To spotkanie będzie bowiem transmitowane na kanale telewizyjnym TVP Sport, stronie tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej Telewizji Polskiej. Zawody skomentują Maciej Iwański i Piotr Dziewicki.

Przypomnijmy, że mecze tych rozgrywek można śledzić także dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? To bardzo proste. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

*Reklama Mecz obejrzysz w aplikacji sponsora rozgrywek Betclic Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.