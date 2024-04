Wisła Płock – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła Płock Stal Rzeszów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2024 12:54 .

Wisła Płock – Stal Rzeszów: przewidywania

Z jednej strony Wisła Płock musi wygrać, jeśli nadal chce grać w barażach o Ekstraklasę. Z kolei Stal Rzeszów jest w coraz większych opałach w ligowej tabeli. Każda strata punktów może ich kosztować bardzo dużo. Tak więc spodziewać się można, że obie ekipy będą chciały w tym meczu wygrać za wszelką cenę, ale faworyt – przynajmniej na papierze – jest jeden i jest nim Wisła Płock. Niemniej mój typ na tę rywalizację: BTTS.

STS 1.69 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

Wisła Płock – Stal Rzeszów: ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach znacznie lepiej radzi sobie zespół Dariusza Żurawia, który wciąż walczy o grę w barażach. Ekipa Wisły Płock w pięciu ostatnich meczach zainkasowała osiem punktów, dwukrotnie wygrywając i dwa razy dzieląc się punktami. Przed przerwą reprezentacyjną zremisowali oni z Polonią Warszawa 2:2. Z kolei drużyna prowadzona przez Marka Zuba jest w znacznie gorszym położeniu. W analogicznym okresie czasu udało się zdobyć tylko trzy punkty, pokonując Motor Lublin 2:1 u siebie.

Wisła Płock – Stal Rzeszów: historia

W pierwszym starciu tych zespołów w tym sezonie padł wynik 1:0 dla ekipy Wisły Płock. Wcześniejsze spotkania to jednak pojedynki sprzed ponad 10 lat, a miały one miejsce jeszcze w 2. lidze.

Wisła Płock – Stal Rzeszów: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Wisła Płock – Stal Rzeszów: kto wygra?

Kto wygra mecz? Wisła Płock 100% Remis 0% Stal Rzeszów 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wisła Płock

Remis

Stal Rzeszów

Wisła Płock – Stal Rzeszów: przewidywane składy

Wisła Płock: Kamiński, Biernat, Haglind-Sangre, Chrzanowski, Vallo, Gric, Szwoch, Hiszpański, Tomczyk, Jimenez, Sekulski.

Stal: Bieszczad, Warczak, Kościelny, Góra, Wachowiak, Bukowski, Łysiak, Łyczko, Thill, Prokić, Adler

Wisła Płock – Stal Rzeszów: transmisja

Początek tego spotkania o godzinie 18:00 we wtorek 2 kwietnia 2024 roku. Transmisja dostępna będzie na platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.