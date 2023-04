Wisła Płock - Radomiak Radom, typy na mecz 26. kolejki Ekstraklasy. Po trzech kolejnych porażkach gęstnieje atmosfera w Radomiu, a kibice domagają się zwolnienia Mariusza Lewandowskiego. Nafciarze na wiosnę również nie prezentują wysokiej formy, dlatego to spotkanie może okazać się dla którejś z ekip przełamaniem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Radomiak 2.70 3.40 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2023 12:33 .

Wisła – Radomiak, typy i przewidywania

Jesienią Wisła Płock była jedną z największych sensacji całej ligi. Długo utrzymywała się w czubie Ekstraklasy, a nawet na jej szczycie. Z biegiem miesięcy Nafciarze pikowali w tabeli i grali coraz gorzej, a w rundzie wiosennej punktują zdecydowanie poniżej potencjału. W ośmiu dotychczasowych spotkaniach ekipa Pavlo Stano wygrała zaledwie raz, przegrywając przy tym aż sześciokrotnie.

Niewiele lepsze nastroje panują w Radomiaku, którzy przed sezonem liczył na włączenie się do walki o europejskie pucharu. Aktualnie obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli i są raczej niezadowolone z dotychczasowych poczynań. Niedzielny mecz będzie więc dla jednej z nich szansą na przełamanie i odbudowanie dobrych humorów w szatni. Na własnym terenie Wisła punktuje na wysokim poziomie, co stawia ją w roli faworyta. Spodziewamy się, że komplet punktów zostanie w Płocku. Nasz typ – wygrana Wisły.

Betfan 2,62 Wygrana Wisły Płock Zagraj!

Wisła – Radomiak, ostatnie wyniki

W trakcie przerwy reprezentacyjnej Wisła Płock wygrała mecz towarzyski z Pogonią Siedlce (2-1). W poprzedniej ligowej kolejce Nafciarze w dramatycznych okolicznościach przegrali z Górnikiem Zabrze 2-3, a wcześniej zremisowali z Widzewem Łódź (1-1) oraz ograli Wartę Poznań (1-0).

Dla Radomiaka ostatnie dni też były pracowite. Zespół z Radomia pokonał w sparingu pierwszoligową Bruk-Bet Termalicę. Wcześniej ekipa Mariusza Lewandowskiego przegrała trzy kolejne ligowe spotkania – z Legią Warszawa (0-2), Koroną Kielce (1-2) i Zagłębiem Lubin (0-1).

Wisła – Radomiak, historia

Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w 9. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. W Radomiu lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 2-0. Samobójcze trafienie zaliczył wówczas Jakub Rzeźniczak. Bilans trzech ostatnich bezpośrednich spotkań układa się remisowo – raz wygrał Radomiak, raz Wisła, a raz zespoły podzieliły się punktami.

Wisła – Radomiak, kursy bukmacherskie

Niedzielne spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na zwycięstwo Wisły Płock waha się między 2,60 a 2,70. W przypadku ewentualnej wygranej Radomiaka Radom wynosi on od 2,65 do 2,75. Przy okazji tej rywalizacji warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Wisła – Radomiak, przewidywane składy

Wisła – Radomiak, transmisja meczu

Niedzielny mecz 26. kolejki Ekstraklasy między Wisłą Płock a Radomiakiem Radom rozpocznie się o godzinie 12:30. Transmisję z tego spotkania można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Można je obejrzeć także w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ możesz uzyskać w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39 zł za miesiąc. To pozwala przez ten okres zaoszczędzić 30 zł.