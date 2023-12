PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Gradecki

Wisła – Podbeskidzie, typy bukmacherskie

Wisła Płock w ramach 18. kolejki Fortuna 1 Ligi na własnym boisku podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Będzie to starcie drużyn, które nie zaliczą pierwszej części sezonu do udanych. Ja spodziewam się w sobotę wyrównanej rywalizacji, w której ostatecznie po triumf sięgną gospodarze. Mój typ: wygrana Wisły Płock

Wisła – Podbeskidzie, ostatnie wyniki

Wisła Płock powoli wraca na dobre tory. W pięciu ostatnich spotkaniach “Nafciarze” zdołali odnieść dwa zwycięstwa (2:1 z Chrobrym Głogów i 2:0 z Odrą Opole), zaliczyć jeden remis (2:2 z Motorem Lublin), a także ponieśli dwie porażki (0:4 z Miedzią Legnica oraz 0:1 ze Zniczem Pruszków).

Podbeskidzie Bielsko-Biała natomiast od startu rozgrywek prezentuje się kiepsko i zasłużenie znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli. Zespół pod wodzą Dariusza Marca w pięciu ostatnich spotkaniach zdołał odnieść jedno zwycięstwo (2:1 z Wisłą Kraków), zaliczyć jeden remis (0:0 z Miedzią Legnica) i poniósł aż trzy porażki (0:1 z Arką Gdynia, 0:1 z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski, a także 0:3 z Chrobrym Głogów).

Wisła – Podbeskidzie, historia

W tym sezonie doszło już do spotkania tych drużyn. Na obiekcie w Bielsku-Białej padł remis 1:1. Poprzednie dwa oficjalne spotkania Wisły Płock z Podbeskidziem miały miejsce na poziomie Ekstraklasy w sezonie 2020/21. Wówczas jesienią wygrali “Nafciarze” 4:1, a w rundzie wiosennej był podział punktów (1:1).

Wisła – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest Wisła Płock. Jeśli rozważasz typ na ich zwycięstwo, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.90 – 1.95, podczas gdy na wygraną Podbeskidzia sięgają nawet 3.70. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Wisła – Podbeskidzie, kto wygra?

Wisła – Podbeskidzie, przewidywane składy

Wisła Płock: Gradecki – Niepsuj, Chrzanowski, Szymański – Chrupalla, Gric, Szwoch, Sreckovic – Laskowski, Kocyła – Jimenez

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Procek – WIllman, Mikołajewski, Wypych, Tomasik – Jodłowiec, Kolenc, Banaszewski, Sitek – Kadric, Bida

Wisła – Podbeskidzie, transmisja meczu

Sobotni pojedynek Wisły Płock z Podbeskidziem Bielsko-Biała będzie transmitowany w TV na kanale Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie dostępny również online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej między innymi na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczną subskrypcję pakietu sportowego. Początek spotkania 9 grudnia o godzinie 15:00.

