Wisła Płock – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (13.02.2022)

Wisła Płock – Piast Gliwice to mecz 21. kolejki w PKO Ekstraklasie. Nafciarze znakomicie grają u siebie. Czy potwierdzą to w niedzielnym starciu? Zapraszamy wszystkich czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania. Możecie w niej znaleźć między innymi typy, kursy bukmacherskie, czy informację o transmisji.



Wisła Płock PKO Ekstraklasa

13/02/2022 12:30

Stadion Kazimierza Górskiego (Płock)

Piast Gliwice

Wisła Płock – Piast Gliwice, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że Wisła Płock podtrzyma dobrą serię i zanotuje kolejne zwycięstwo na swoim stadionie. W bieżącym sezonie gracze tego klubu rywalizowali u siebie dziesięć razy. W sumie Nafciarze zanotowali aż osiem wygranych. Poza tym tylko dwa spotkania zremisowali. W tym sezonie podopieczni Macieja Bartoszka jeszcze nie przegrali meczu u siebie.

Wisła Płock – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

W ekipie z Płocka za kartki nie zagra pomocnik Rafał Wolski. Waldemar Fornalik nie wystawi zawodnika środka pola Tomasza Jodłowca.

Wisła Płock – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce podopieczni Macieja Bartoszka rywalizowali na trudnym terenie w Radomiu. Beniaminek objął prowadzenie po bramce Raphaela Rossiego. Podopieczni Macieja Bartoszka szybko wyrównali za sprawą trafienia Damiana Rasaka. Ostatecznie poniedziałkowe spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Gospodarze w trzech ostatnich spotkaniach ligowych nie przegrali ani razu.

W gorszych humorach przystąpią do tego niedzielnego spotkania podopieczni Waldemara Fornalika. Gracze Piasta Gliwice w poprzednią sobotę podejmowali u siebie Pogoń Szczecin. Gracze z północy kraju ostatecznie zwyciężyli 2:0. Aktualnie Piast Gliwice nie może pochwalić się dobrymi statystykami. Goście nie wygrali ani razu od 26 listopada.

Wisła Płock – Piast Gliwice, historia

Mecz rundy jesiennej pomiędzy Piastem Gliwice i zawodnikami Wisły Płock był rewelacyjny. Nie brakowało w nim emocji oraz zwrotów akcji. Ostatecznie podopieczni Waldemara Fornalika wygrali 4:3. W poprzednim sezonie te kluby grały ze sobą dwa razy. Na stadionie w Gliwicach było 2:2. Natomiast potyczka w Płocku zakończyła się zwycięstwem Piastunek 1:0.

Wisła Płock – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Faworytami bukmacherów do wygranej są piłkarze Macieja Bartoszka.

Wisła Płock – Piast Gliwice, przewidywane składy

Wisła: Kamiński – Vallo, Michalski, Chrzanowski, Tomasik – Rasak, Szwoch, Gerbowski – Cielemęcki, Sekulski

Piast: Plach – Konczkowski, Mosór, Czerwiński, Holubek – Kaput, Hateley – Kądzior, Chrapek, Vida – Sappinen

Wisła Płock – Piast Gliwice, transmisja meczu

Niedzielny mecz Wisła Płock – Piast Gliwice będzie transmitowany “na żywo” przez CANAL+ Sport 3. Początek potyczki zaplanowano na 12:30.

