Wisła Płock – Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Wisła Płock to jedno z największych zaskoczeń tego sezonu Ekstraklasy. Jeśli Nafciarze zgarną trzy punkty w meczu z Miedzią, z kompletem punktów dalej powinni przewodzić ligowej tabeli.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Miedź Legnica 1.80 3.75 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2022 11:47 .

Wisła Płock – Miedź Legnica, typy i przewidywania

Tak dobrego startu w ligowych rozgrywkach jak w tym roku Wisła Płock nie zanotowała już dawno. Po imponujących zwycięstwach nad Lechią, Wartą Poznań i Lechem drużyna zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli i może pochwalić się znakomitym bilansem bramkowym 10:1. Trudno znaleźć nawet wśród kibiców Nafciarzy kogokolwiek, kto przewidziałby tak znakomity start w sezonie 2022/23. Wisła gra w sposób efektywny i efektowny, w czym duża zasługa sprowadzonego latem z Ibizy Davo. Hiszpan po trzech meczach ma na koncie trzy bramki i z marszu stał się jednym z istotniejszych piłkarzy w układance trenera Stano.

Beniaminek zaliczył twarde zderzenie z Ekstraklasą, której poziom jest nieporównywalnie wyższy aniżeli w Fortuna 1 Lidze. Po dwóch meczach Miedź Legnica ma na koncie tylko jeden punkt, a w 4. kolejce pojedzie do lidera, więc trudno będzie poprawić ten dorobek. Zespół rozegrał niezłą pierwszą połowę z Radomiakiem, ale w drugiej odsłonie meczu tak dobrze już to nie wyglądało. Na korzyść dla zespołu z Legnicy przemawia bilans ostatnich meczów przeciwko Wiśle Płock. To jednak tylko suche statystyki, które nie muszą znaleźć pokrycia na boisku. Nasz typ: Wygrana Wisły Płock.

Wisła Płock – Miedź Legnica, sytuacja kadrowa

W najbliższym meczu prawdopodobnie zabraknie kontuzjowanych Damiana Warchola, a także Mateusza Szwocha. Niepowołany na spotkanie z Miedzią jest również Jakub Rzeźniczak, który wobec problemów osobistych otrzymał od klubu wolne. W barwach gości nie zobaczymy Damiana Tronta, który od kilku tygodni znajduje się poza kadrą.

Wisła Płock – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Pisać o grze Wisły Płock można w samych superlatywach. Zespół rozegrał znakomity spotkanie w Poznaniu, gdzie kluczem do zwycięstwa była skuteczność. Goście oddali wówczas trzy celne strzały na bramkę Bednarka i zdobyli trzy bramki. Gładko wygrali także do zera z Lechią Gdańsk, oraz Wartą Poznań. Trudno będzie zatrzymać Nafciarzy w takiej formie.

Miedź rozegrała w tym sezonie jeden mecz mniej, ponieważ jej spotkanie z Lechem Poznań zostało przełożone. Beniaminek przyzwoicie zaprezentował się w Radomiu, gdzie zremisował z Radomiakiem. W poprzedniej kolejce na własnym stadionie uległ jednak Warcie Poznań, dla której były to pierwsze punkty w sezonie.

Wisła Płock – Miedź Legnica, historia

Bilans ostatnich meczów bezpośrednich jest dużo korzystniejszy dla Miedzi Legnica. W sezonie 2018/19 zespół dwukrotnie przegrał z ekipą z Legnicy, a ostatnie zwycięstwo nad nimi zanotował w 2016 roku. Ogółem Nafciarze wygrali tylko trzy z ostatnich 10 meczów przeciwko Miedzi. Można zatem powiedzieć, że ma on jakiś patent na Wisłę.

Wisła Płock – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem zaplanowanego na poniedziałek meczu w Płocku są gospodarze. Kurs na Wisłę Płock wynosi 1.85. Typ na wygraną Miedzi Legnica to już między 4.60, a 5.30. Stawiając na remis możemy spodziewać się kursów w granicach 3.70. Stawiając na ten mecz warto skorzystać z oferty bukmachera forBET. W ofercie ma on m.in. bonus o wartości aż 3280 zł. Dostęp do niego uzyskacie rejestrując się z naszym kodem promocyjnym forBET GOAL.

Wisła Płock – Miedź Legnica, przewidywane składy

Wisła Płock: Gradecki – Pawlak, Kapuadi, Michalski, Tomasik – Lesniak, Furman, Vallo, Wolski, Davo – Sekulski

Miedź: Lenarcik – Martinez, Mijuskovic, Aurtenetxe, Matynia – Matuszek, Gammelby, Chuca, Dominguez, Kobacki – Henrique

Wisła Płock – Miedź Legnica, transmisja

Spotkanie Wisły Płock z Miedzią Legnica zaplanowane zostało na poniedziałek 8 sierpnia o godzinie 19:00. Transmisję z tego meczu znajdziecie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Spotkanie do obejrzenia dostępne będzie również w usłudze CANAL+online. Koszt miesięcznego pakietu wszystkich kanałów to 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie wykupić 6-miesięczny dostęp. Możecie w ten sposób zaoszczędzić aż 90 złotych (zapłacicie 180 zł zamiast 270 zł).

