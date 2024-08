Wisła Płock – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Drużyna Wisły Płock

Wisła Płock – GKS Tychy, typy bukmacherskie

Już w sobotę dojdzie do ciekawego spotkania w ramach 7. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. A w nim Wisła Płock przed własną publicznością zmierzy się z GKS-em Tychy. “Nafciarze” przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, bowiem ich ostatni mecz zakończył się zwycięstwem. Tyszanie z kolei w tygodniu przeszli trzęsienie ziemi, ponieważ klub rozstał się z dotychczasowym trenerem – Dariuszem Banasikiem. Niemniej nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty zostaną w dorobku gospodarzy. Mój typ: wygrana Wisły Płock

Wisła Płock – GKS Tychy, ostatnie wyniki

Wisła Płock ostatnie imponuje wysoką formą. Podopieczni Mariusza Misiury w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (2:1 z Chrobrym Głogów, 2:1 z Odrą Opole, 1:0 z Pogonią Siedlce i 3:2 z Ruchem Chorzów), a także ponieśli jedną porażkę (2:4 z Termaliką Nieciecza).

GKS Tychy natomiast nie imponuje formą. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu zespołu z Tych zakończyło się jednym zwycięstwem (1:0 z Pogonią SIedlce), dwoma porażkami (1:3 z Górnikiem Zabrze w meczu towarzyszkim i 0:2 z Termaliką Nieciecza), a także dwoma remisami (0:0 z Chrobrym Głogów i 0:0 z Odrą Opole).

Wisła Płock – GKS Tychy, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć Wisły Płock z GKS-em Tychy. W rozgrywkach ligowych dwukrotnie zwycięstwo wpadło do rąk “Nafciarzy” (4:1 jesienią i 1:0 z wiosną). Natomiast w Pucharze Polski lepszy okazał się zespół wówczas prowadzony przez Dariusza Banasika (3:1).

Wisła Płock – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem sobotniej potyczki jest Wisła Płock. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Nafciarzy”, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.87. W przypadku zwycięstwa GKS-u Tychy oscyluje on w okolicach 3.87. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Wisła Płock GKS Tychy 1.87 3.50 3.87 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2024 10:13 .

Wisła Płock – GKS Tychy, kto wygra?

Wisła Płock – GKS Tychy, przewidywane składy

Wisła Płock: Gostomski – Misiak, Edmundsson, Haglind-Sangre – Hiszpański, Jimenez, Pacheco, Kun, Salvador – Sekulski, Tomczyk

GKS Tychy: Łubik – Teclaw, Budnicki, Nedić, Hołownia – Niewiarowski, Zytek, Makowski – Dziuba, Rumin, Ertlhaler

Wisła Płock – GKS Tychy, transmisja

Spotkanie Wisły Płock z GKS-em Tychy nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także za pośrednictwem usługi Betclic TV Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie.

