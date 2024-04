Wisła - Motor: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. W niedzielne popołudnie dojdzie do pojedynku dwóch sąsiadów z ligowej tabeli. Do rywalizacji w roli faworyta przystąpią jednak gospodarze.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Szymon Sobczak

Wisła Kraków Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2024 16:09 .

Wisła – Motor, typy bukmacherskie

Wisła Kraków w niedzielę zagra w roli faworyta, podbudowana awansem do finału Pucharu Polski. O krajowy puchar wiślacy zagrają 2 maja, ale wcześniej muszą się w pełni skupić na rywalizacji w lidze. Biała Gwiazda nie tylko ma już niewielkie szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy, ale pod znakiem zapytania stanął również jej udział w barażach. Gospodarze niedzielnego spotkania nie mogą sobie w żadnym wypadku pozwolić na kolejne potknięcie i po prostu muszą sięgnąć po pełną pulę. Czeka ich jednak niełatwe zadanie, bowiem zawodnicy Motoru Lublin wybiegną na murawę mocno zdeterminowani, z zamiarem rewanżu za porażkę z jesieni (1:4). Wisła musi również pamiętać, że Motor jest jednym z lepiej punktujących zespołem na wyjazdach. Ja w tym spotkaniu stawiam jednak na wygraną Białej Gwiazdy. Mój typ: zwycięstwo Wisły.

Wisła – Motor, ostatnie wyniki

Wisła do niedzielnego spotkania przystąpi tuż po odniesieniu ogromnego sukcesu, jakim niewątpliwie dla niej jest awans do finału Pucharu Polski. W rozegranym w środę półfinale Biała Gwiazda pokonała u siebie 2:1 Piasta Gliwice. To drugi klub z Ekstraklasy wyeliminowany przez wiślaków w tej edycji krajowego pucharu. Wcześniej drużyna Alberta Rude odprawiła z kwitkiem Widzew Łódź. Wysokiej formy z pucharów piłkarze Wisły nie potrafią jednak potwierdzić na ligowych boiskach. Przed tygodniem zaliczyli jeden z najgorszych występów w tym sezonie, ulegając na wyjeździe 2:3 Chrobremu Głogów. Porażka ta znacząco zmniejszyła szanse Wisły na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Teraz wiślacy muszą skupić się na zapewnieniu sobie barażów, a Motor jest dla niej bezpośrednim rywalem.

Motor przeciwko Wiśle będzie chciał przerwać serię czterech kolejnych ligowych meczów bez wygranej. W tym czasie zanotował trzy remisy i doznał jednej porażki. Przed tygodniem drużyna z Lublina zremisowała 1:1 z GKS-em Tychy. Był to pierwszy występ zespołu pod wodzą Mateusza Stolarskiego, który na stanowisku trenera zastąpił Goncalo Feio. Portugalczyk podał się do dymisji po wcześniejszej porażce ze Stalą Rzeszów.

Wisła – Motor, historia

Pierwsze spotkanie między tymi drużynami w tym sezonie rozegrane zostało 23 września. Powody do radości mieli jednak tylko wiślacy, którzy zaliczyli jeden z lepszych występów i pokonali Motor na wyjeździe aż 4:1. Bramki dla gości zdobywali Jesus Alfaro, Angel Rodado i Goku. Jedyne trafienie dla Motoru zaliczył Arkadiusz Najemski.

Wisła – Motor, kursy bukmacherskie

Tradycyjnie już Wisła uznawana jest za faworyta ligowego spotkania w tym sezonie. Bukmacherzy również dają jej w niedzielnym meczu zdecydowanie większe szanse na wygraną. Chcąc zagrać typ na wygraną Wisły kurs w ComeOn wyniesie 1.56. Z kolei kurs na zwycięstwo Motoru to 5.00. Przy okazji tego meczu można wykorzystać w ComeOn zakład bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając kod bonusowy GOAL.

Wisła – Motor, typ kibiców

Wisła – Motor, przewidywane składy

Sytuacja kadrowa Wisły nie uległa większym zmianom względem pucharowej potyczki z Piastem. Po raz kolejny drużynie przede wszystkim nie będzie mógł pomóc Angel Rodado, który zmaga się z urazem barku. Do dyspozycji trenera Alberta Rude nie będą również Kamil Broda, Patryk Gogół i Bartosz Talar.

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Szot – Villar, Duda, Carbo, Alfaro, Brejgu – Sobczak

Motor: Rosa – Stolarski, Rudol, Najemski, Pałacz – Król, Wolski, Scalet, Wełniak, Ceglarz – Śpiewak

Wisła – Motor, transmisja meczu

Mecz Wisła – Motor rozegrany zostanie w ramach 26. kolejki Fortuna 1 Ligi. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (7 kwietnia) o godzinie 12:40. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport.

