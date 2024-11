Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – ŁKS, typy i przewidywania

Mecz Wisła – ŁKS to niewątpliwie hit 18. kolejki Betclic 1. Ligi. Na przeciwko siebie staną drużyny, które marzą o powrocie do Ekstraklasy i zrobią wszystko, aby uczynić to już w tym sezonie. Wisła w sobotni wieczór będzie miała po swojej stronie atut w postaci gry przed własną publicznością. Wiślacy chcą również zrewanżować się ŁKS-owi za porażkę 1:3 w pierwszym spotkaniu. W Krakowie możemy spodziewać się więc bardzo ciekawego widowiska, w którym moim zdaniem nie zabraknie goli. Stawiam na to, że zobaczymy ich co najmniej trzy. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

Wisła – ŁKS, ostatnie wyniki

Wisła Kraków pod wodzą Mariusza Jopa konsekwentnie zdobywa punkty i poprawia swoją pozycję w ligowej tabeli. Z tym szkoleniowcem na trenerskiej ławce doznała tylko jednej porażki, ulegając na wyjeździe 0:1 z Górnikiem Łęczna. Od tamtej pory rozegrał w lidze pięć spotkań, odnosząc trzy zwycięstwa i notując dwa remisy. Jeden z nich zanotowała przed tygodniem, kiedy na własnym stadionie tylko zremisowała 1:1 ze Stalą Rzeszów.

ŁKS od początku sezonu spisuje się ze zmiennym skutkiem, a ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych. W trzech ostatnich kolejkach nie odniósł ani jednego zwycięstwa, zdobywając w tym czasie tylko dwa punkty. Po porażce 0:1 z Ruchem Chorzów u siebie, w kolejnych dwóch meczach ŁKS dzielił się punktami z Polonią Warszawa (0:0 u siebie) i Zniczem Pruszków (2:2 na wyjeździe).

Wisła – ŁKS, historia

Sobotnie spotkanie będzie drugim pojedynkiem obu drużyn w tym sezonie. Pierwsze mecz, choć rozgrywany w ramach 1. kolejki, odbył się dopiero 17 września. ŁKS przed własną publicznością nie dał szans wiślakom, wygrywając pewnie 3:1. W Łodzi Wisła rozegrał zdecydowanie najgorszy swój mecz w tym sezonie. Warto również podkreślić, że żaden z trzech ostatnich pierwszoligowych pojedynków tych zespołów nie zakończył się wygraną Wisły. W poprzednim sezonie w Krakowie padł remis 2:2, natomiast w Łodzi gospodarze zwyciężyli 3:2.

Wisła – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują Wisłę jako wyraźnego faworyta sobotniego meczu. Rozważając typ na wygraną Wisły, można liczyć na kurs w nie przekraczający obecnie 1.55. Z kolei wygrana gości z Łodzi wyceniana jest przez Betclic na 5.00. Przy okazji tego meczu warto wspomnieć o ofercie tego bukmachera, który daje możliwość gry bez podatku, dzięki czemu każda wygrana jest wyższa. Aby skorzystać z tej oferty należy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Wynik Operator Kurs WISŁA 1.54 REMIS 4.10 ŁKS 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2024 20:56 .

Wisła – ŁKS, przewidywane składy

Sytuacja kadrowa Wisły przed sobotnim meczem nie uległa zmianie. Poza składem pozostają jedynie Josep Colley, Enis Fazlagić i Bartosz Talar.

Wisła: Letkiewicz – Kiakos, Uryga, Kutwa, Mikulec – Baena, Carbo, Igbekeme, Kiss – Rodado – Zwoliński

ŁKS: Bobek – Zając, Gulen, Wiech, Głowacki – Arasa, Kupczak, Pirulo, Mokrzycki, Młynarczyk – Feiertag

Wisła – ŁKS, kto wygra?

Wisła – ŁKS, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – ŁKS Łódź rozegrany zostanie w sobotę (30 listopada) o godzinie 19:35. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale TVP 3, a skomentuje go Szymon Borczuch.

