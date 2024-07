fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Llapi, typy i przewidywania

Wisła Kraków po sensacyjnym zwycięstwie w Pucharze Polski będzie jednym z czterech polskich przedstawicieli w europejskich pucharach. Dla pierwszoligowca sezon 2024/2025 oficjalnie rozpocznie się już w czwartek, kiedy to zagra przed własną publicznością z KF Llapi w ramach I rundy eliminacji Ligi Europy. Biała Gwiazda jest jeszcze w przebudowie, a jej kadra nie uchodzi za gotową do walki na kilku frontach. Mimo tego, póki co udało jej się utrzymać największą gwiazdę, czyli Angela Rodado, który jest gwarantem zdobywania bramek. Wisła Kraków powalczy o awans do drugiej rundy eliminacji w dwumeczu z kosowskim KF Llapi. Na papierze to ona uchodzi za faworyta, choć o rywalach wiadomo póki co niewiele. Kazimierz Moskal wierzy, że odpowiednio przygotował drużynę do tej rywalizacji. Mój typ – Wisła strzeli gola.

Wisła – Llapi, ostatnie wyniki

Wisła Kraków zakończyła ligowy sezon 2023/2024 na dziesiątym miejscu w tabeli, co jest najgorszym wynikiem w klubowej historii. Podczas okresu przygotowawczego do czwartkowego meczu z KF Llapi zdążyła rozegrać tylko dwa sparingi – przegrała z Puszczą Niepołomice 0-1 oraz ograła Hutnika Kraków 3-0. Kazimierz Moskal oraz jego sztab traktują dwumecz w I rundzie eliminacji Ligi Europy jako część przygotowań do startu pierwszej ligi.

KF Llapi ma za sobą cztery mecze towarzyskie. Klub z Kosowa ograł Shkendiję 2-0, zremisował bezbramkowo z Partizani, a także poległ w starciach z Tikves (1-2) i Strugą (0-2).

Wisła – Llapi, historia

Wisła Kraków i KF Llapi ani razu w historii nie miały okazji ze sobą zagrać. Biała Gwiazda wraca do europejskich pucharów po ponad dwunastu latach. W 2012 roku zaliczyła przegrany dwumecz w fazie pucharowej Ligi Europy przeciwko Standardowi Liege.

Wisła – Llapi, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznają Wisłę Kraków za faworyta starcia z kosowskim zespołem w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Kurs na jej czwartkowe zwycięstwo wynosi 2.00. W przypadku ewentualnej wygranej KF Llapi jest to natomiast 3.70. Kurs na remis wynosi z kolei 3.50. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Wisła Kraków Remis Llapi 1.65 4.00 5.25 2.00 3.50 3.70 2.00 4.00 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lipca 2024 10:38 .

Wisła – Llapi, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Wisły Kraków nie jest do pozazdroszczenia. Kilka dni temu z gry wypadł Kacper Duda, który był oczywiście typowany do wyjściowej jedenastki. Oprócz niego, Kazimierz Moskal nie będzie mógł w czwartek skorzystać z kontuzjowanych Dawida Szota, Igora Łasickiego, Enisa Fazlagicia oraz Bartosza Talara.

Wisła – Llapi, przewidywane składy

Wisła Kraków: Cziczkan, Jaroch, Uryga, Colley, Mikulec, Carbo, Sapała, Sukiennicki, Gogół, Rodado, Baena

Wisła – Llapi, kto wygra?

Wisła – Llapi, transmisja meczu

Czwartkowy mecz I rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy Wisłą Kraków a KF Llapi rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsacie, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

