Wisła Kraków – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2024)

Wisła Kraków – GKS Tychy, typy i przewidywania

Wisła Kraków w poniedziałkowy wieczór będzie chciał zrobić kolejny krok w kierunku ligowej czołówki. Biała Gwiazda w roli zdecydowanego faworyta podejmować będzie u siebie GKS Tychy i trudno spodziewać się w tym wypadku niespodzianki, jeżeli weźmiemy pod uwagę formę obu zespołów. Kursy na czystą “jedynkę” nie są zbyt atrakcyjne, więc postanowiłem nieco urozmaicić zakład. Stawiam na to, że Wisła nie tylko odniesie zwycięstwo, ale będzie również prowadziła do przerwy. Mój typ: 1 połowa/koniec: 1/1

Wisła – GKS Tychy, ostatnie wyniki

Wisła Kraków przed tygodniem odniosła bardzo ważne zwycięstwo. W wyjazdowym pojedynku pewnie 3:1 pokonała Wisłę Płock, potwierdzając tym samym, że wcześniejsza porażka z Górnikiem Łęczna była tylko wypadkiem przy pracy. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Biała Gwiazda może się pochwalić pięcioma wygranymi w sześciu ostatnich pojedynkach. Teraz ten bilans będzie chciała poprawić w starciu z GKS-em Tychy.

Tyszanie do Krakowa nie udają się w najlepszych nastrojach. W tym sezonie drużyna Artura Skowronka odniosła tylko jedno zwycięstwo, zanotowała aż osiem remisów i doznała pięciu porażek. W ostatniej kolejce GKS tylko zremisował 1:1 u siebie ze Zniczem Pruszków. Wcześniej doznała czterech z rzędu porażek, biorąc również pod uwagę rywalizację w krajowym pucharze.

Wisła – GKS Tychy, historia

Wisła pierwszoligowych potyczek z GKS-em nie wspomina najlepiej. Zespół z Tych wygrał bowiem 3 z 4 dotychczasowych meczów z Wisłą w lidze. W poprzednim sezonie oba spotkania zakończyły zwycięstwami 1:0 GKS-u. Biała Gwiazda swoje jedyne zwycięstwo odniosła w meczu przed własną publicznością w sezonie 2022/23.

Wisła Kraków – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – Wisła Kraków jest zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów. Kurs w Betclic na wygraną Białej Gwiazdy wynosi 1.35, podczas gdy zwycięstwo gości z Tych wyceniane jest na 7.40. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na ofertę Betclic w postaci gry bez podatku, dzięku czemu każda wygrana jest wyższa. Aby skorzystać z tej oferty należy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Wisła Kraków – GKS Tychy, przewidywane składy

Szkoleniowiec Wisły Mariusz Jop będzie zmuszony do dokonania zmian w wyjściowym składzie swojego zespołu. W porównaniu do ostatniego spotkania nie będzie miał do swojej dyspozycji Marca Carbo, Igora Łasickiego i Bartosza Jarocha. Wyłączni z gry pozostają również Josep Colley, Patryk Gogół i Piotr Starzyński.

Wisła Kraków: Letkiewicz – Kiakos, Biedrzycki, Uryga, Mikulec – Kiss, Kutwa, Igbekeme, Alfaro – Rodado – Zwoliński

GKS: Łubik – Budnicki, Dijaković, Hołownia – Keiblinger, Szpakowski, Bieroński, Dziuba, Ertlthaler, Kubik – Rumin

Wisła Kraków – GKS Tychy, kto wygra?

Wisła Kraków – GKS Tychy, transmisja meczu



Mecz Wisła Kraków – GKS Tychy rozegrany zostanie w poniedziałek (4 listopada) o godzinie 19:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport, a rywalizację skomentują Sławomir Kwiatkowski i Dariusz Dudek. Rywalizację z Krakowa będzie można również za darmo oglądać za pośrednictwem usługi Betclic TV.

