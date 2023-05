Widzew - Górnik: typy. W 32. kolejce Ekstraklasy Widzew i Górnik nie grają już o nic. Obie drużyny są pewne utrzymania, a strata do miejsc gwarantujących udział w eliminacjach europejskich pucharów jest za duża, aby powalczyć o taki sukces. To nie znaczy, że zabraknie emocji. Początek meczu w sobotę 13 maja o godzinie 20:00. A my jak zwykle przygotowaliśmy najlepsze typy i kursy bukmacherskie. Zapraszamy na naszą zapowiedź.

PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - radość piłkarzy

Stadion Widzewa Ekstraklasa Widzew Łódź Górnik Zabrze 2.72 3.40 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 21:02 .

Widzew – Górnik: typy i przewidywania

Widzew Łódź jest w tym roku jedną z najgorzej punktujących drużyn w Ekstraklasie. W 14 meczach zdobył zaledwie 12 punktów, z czego trzy w poprzedniej kolejce, wygrywając 1:0 ze zdegradowaną już do 1 Ligi Miedzią Legnica. Dla porównania Górnik Zabrze 12 punktów zdobył w ostatnich czterech meczach. Wielka w tym zasługa Jana Urbana, który wyciągnął zabrzan ze strefy spadkowej i na kilka kolejek przed końcem sezonu zapewnił im święty spokój.

Patrząc tylko na tabelę, można się pomylić, jeśli chodzi o formę tych drużyn. Wprawdzie obie mają po 41 punktów i są sąsiadami, ale Widzew zawdzięcza to świetnej jesieni. Górnik przede wszystkim wdrapał się w te okolice w ostatnich tygodniach, wygrywając cztery ostatnie spotkania. Rozpędzeni zabrzanie powinni być faworytem sobotniego spotkania, ale bukmacherzy widzą to nieco inaczej i szanse obu zespołów na zwycięstwo oceniają mniej więcej po równo.

Oba kluby są pewne utrzymania, więc trenerzy będą mogli sobie pozwolić na więcej luzu, a co za tym idzie, powinniśmy się spodziewać otwartego spotkania i wielu sytuacji bramkowych. Kuszący jest kurs na powyżej 2,5 gola w meczu (1.95 w STS) lub na to, że obie drużyny strzelą gola (1.76). My jednak zaryzykujemy i nasz typ na mecz Widzew – Górnik to remis po kursie 3.25 w STS.

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: sytuacja kadrowa

W drużynie z Zabrze kontuzjowany jest Norbert Wojtuszek i jego na pewno nie zobaczymy w sobotnim meczu. Wielu podopiecznych Jana Urbana jest zagrożonych pauzą za kartki, ale w najbliższym spotkaniu trener będzie mógł skorzystać ze wszystkich swoich piłkarzy.

Janusz Niedźwiedź ma podobny komfort przy ustalaniu składu. W jego zespole nie ma poważnych kontuzji i nikt nie pauzuje za kartki w najbliższej kolejce.

Widzew – Górnik: ostatnie wyniki

Górnik Zabrze jest w niesamowitym gazie. W pięciu ostatnich kolejkach jest najlepiej punktującym zespołem w Ekstraklasie obok Pogoni Szczecin i Piasta Gliwice. Warto podkreślić, że cztery poprzednie mecze wygrywał do zera, mając na rozkładzie między innymi Lecha Poznań (1:0) na wyjeździe i Wartę u siebie (2:0).

Z kolei Widzew jest jedną z najgorzej punktujących drużyn w ostatnich pięciu kolejkach. W tym zestawieniu wyprzedza tylko zdegradowaną Lechię Gdańsk i Śląsk Wrocław, który zajmuje miejsce spadkowe i traci aż pięć punktów do bezpiecznej pozycji, a jest na równi z ostatnią w tabeli Miedzią Legnica. Wygrana 1:0 z tym ostatnim zespołem w poprzedniej kolejce dała Widzewowi pewne utrzymanie.

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: historia

Najnowsza historia bezpośrednich meczów tych drużyn jest na korzyść Górnika. Z pięciu ostatnich spotkań wygrał cztery, a raz padł remis. W obecnym sezonie zabrzanie pewnie wygrali u siebie 3:0. Wcześniejsze mecze miały miejsce jeszcze w 2013 roku.

Widzew – Górnik: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Widzew – Górnik są bardzo wyrównane na zakłady 1X2. Na wygraną STS wystawia podobne kursy (2.60 – 2.65), na remis niewiele wyższy 3.25.

Atrakcyjne kursy są przy zakładach łączonych lub na liczbę bramek, które naszym zdaniem w tym meczu się posypią. Jeśli ktoś chce zaryzykować i postawić coś po wyższym kursie, warto wykorzystać zakład bez ryzyka STS 100 zł z kodem GOAL.

Najlepsze kursy bukmacherskie na mecz Widzew – Górnik u legalnych polskich bukmacherów prezentujemy w poniższej tabeli.

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Widzew: Ravas – Żyro, Szota, Stępiński, Milos, Zieliński – Kun, Hanousek, Pawłowski, Terpiłowski – Sanchez.

Górnik: Bielica – Janza, Jensen, Bergstrom, Sekulić – Yokota, Rasak, Pacheco, Podolski, Dadok – Krawczyk.

Widzew – Górnik: transmisja

Mecz Widzew – Górnik na żywo będzie można oglądać w telewizji i internecie. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w stacji CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra, a także w usłudze CANAL+ online. Korzystając z promocji za pośrednictwem naszego serwisu dostęp do wszystkich meczów Ekstraklasy można mieć o 30 zł taniej i zapłacić za pierwsze trzy miesiące 39 zł zamiast 49 zł w standardowej ofercie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

