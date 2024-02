West Ham United – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (26.02.2024)

FOT. IMAGO / Mark Chapman Na zdjęciu: West Ham United – Brentford

West Ham United – Brentford, typy i przewidywania

Oba zespoły prezentowały się w ostatnich tygodniach mizernie i będą szukać przełamania. Naszym zdaniem pojedynek ten będzie wyrównany. Całkiem prawdopodobne jest to, że zobaczymy w stolicy Anglii podział punktów. Nasz typ: remis.

West Ham United – Brentford, ostatnie wyniki

To nie były łatwe tygodnie dla kibiców West Hamu United. Nikt przed sezonem nie przypuszczał, że Młoty będą przegrywać różnicą sześciu goli z Arsenalem. Ekipa Davida Moyesa była też bezbarwna w rywalizacji z Manchesterem United (0:3) i Nottigham (0:2). Trudno szukać optymizmu, gdy w trzech ostatnich meczach nie zdobyło się nawet gola.

Poniedziałkowy rywal Młotów też nie ma jednak powodów do radości. 14. w tabeli Brentford zdobył w pięciu poprzednich meczach tylko trzy punkty. Trzeba jednak oddać ekipie Thomasa Franka, że miała w lutym szalenie trudny terminarz. Mierzyła się bowiem dwukrotnie z Manchesterem City, Liverpoolem i Tottenhamem. Wszystkie te starcia przegrała.

West Ham United – Brentford, historia

Piłkarze Brentford mają dobrą serię w meczach z Młotami, bo wygrały cztery z pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynków. Spotkanie z jesieni było bardzo zacięte. Ostatecznie West Ham United przegrał wyjazdowe starcie 2:3.

West Ham United – Brentford, kursy bukmacherskie

Faworytem nadchodzącego meczu jest West Ham. Kurs na wygraną Młoty wynosi około 4.44 (STS). Natomiast na zwycięstwo gości współczynnik oscyluje w granicach 2.70. Przypominamy, że wykorzystując kod promocyjny do STS GOAL, można zdobyć bonusy od depozytów do 1500 zł i freebety w sumie do 60 zł.

West Ham United – Brentford, przewidywane składy

West Ham United – Brentford, kto wygra?

West Ham United – Brentford, transmisja

Mecz West Ham United – Brentford zostanie rozegrany w poniedziałek 26 lutego o 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

