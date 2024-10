West Ham – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

West Ham – Manchester United: przewidywania

W niedzielnej serii gier zespół West Hamu United zmierzy się na własnym obiekcie z Manchesterem United. Będzie to praktycznie starcie dwóch sąsiadów z ligowej tabeli, bowiem gospodarze do tej pory zgromadzili osiem oczek, zaś Czerwone Diabły 11 punktów. W tabeli dzielą ich tylko trzy miejsca i to widać po kursach, które są bardzo zbliżone. W tym meczu warto jednak postawić na BTTS. Mój typ: Obie drużyny zdobędą gola.

West Ham – Manchester United: ostatnie wyniki

Wyniki Manchesteru United w ostatnim czasie nieco poprawił wyniki względem początku sezonu. Niemniej to nadal są rezultaty mocno przeciętne i do optymalnych, oczekiwanych wyników sporo jeszcze brakuje. W środku tygodnia Manchester United zremisował z Fenerbahce Stambuł 1:1. W poprzedniej kolejce Premier League było z kolei 2:1 przeciwko Brentford. Wcześniej na koncie mieli remis z Aston Villą oraz FC Porto. Ostatnia porażka to starcie z Tottenhamem.

Jeśli chodzi o West Ham, to oni w ostatnich pięciu meczach zdobyli w sumie cztery punkty. Na początku października udało się im pokonać Ipswich Town 4:1 oraz kolejkę wcześniej z Brentford 1:1. Poza tym ich sezon to sporo porażek. W ostatniej kolejce z Tottenhamem. W sumie na koncie mają tylko osiem oczek.

West Ham – Manchester United: historia

W poprzednim sezonie obie te drużyny rywalizowały ze sobą dwukrotnie. W pierwszym meczu Premier Leagu wygrał zespół West Hamu United, który na własnym obiekcie pokonał Manchester United 2:0. Podobny, choć nieco wyższy rezultat miał miejsce podczas starcia na Old Trafford. Wówczas było 3:0 dla Czerwonych Diabłów. Ogólnie nawet w ostatnich latach bilans jest dużo bardziej korzystny dla ekipy Manchesteru, która wygrała trzy z pięciu ostatnich spotkań z londyńczykami.

West Ham – Manchester United: kto wygra?

West Ham – Manchester United: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. W tym meczu nie ma zdecydowanego faworyta. Manchester United jest w tym sezonie ewidentnie pod formą, zaś West Ham nie jest na tyle mocny, aby wskazywać go jako zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. To znajduje odzwierciedlenie w kursach.

West Ham – Manchester United: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na platformie streamingowej Viaplay oraz w na antenie Canal+ Sport. Ponadto spotkanie będzie transmitowane w internecie w usłudze Canal+ Online. Żeby oglądać starcia w internecie na platformie Canal+, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

