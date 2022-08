West Ham – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (07.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1. kolejki Premier League jest niedzielne starcie West Hamu United z Manchesterem City. “Młoty” po udanym poprzednim sezonie mają ambicję na poprawienie tego wyniku, a mistrzowie Anglii chcą udowodnić, że wciąż są w wysokiej dyspozycji. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17:30. Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią oraz aktualnymi kursami bukmacherskimi.

West Ham – Manchester City, typy i przewidywania

Nie ulega wątpliwościom, że przed startem sezonu 2022/2023 faworytem do końcowego tytułu jest właśnie Manchester City. Zespół przed sezonem został wzmocniony przez Erlinga Haalanda, którego obecność na boisku daje zupełnie nowe możliwości. Mistrzowie Anglii wciąż wyglądają na maszynkę do strzelania bramek i nie inaczej powinno być w najbliższą niedzielę. West Ham również poczynił w ostatnim czasie ciekawe ruchy transferowe, dlatego bezpośrednia rywalizacja zapowiada się intrygująco. Faworytem jest Manchester City, chociaż “Młoty” mogą napsuć przeciwnikom sporo krwi. Nasz typ: powyżej 3,5 gola.

West Ham – Manchester City, sytuacja kadrowa

“Młoty” dokonały tego lata kilku ciekawych ruchów transferowych, choć te najważniejsze mają jeszcze nadejść. Do zespołu dołączył między innymi Gianluca Scamacca, który wzmocni linię ofensywną. W najbliższą niedzielę West Ham nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Nayefa Aguerda, który kilka tygodni temu opuścił francuskie Rennes.

W Manchesterze City do największych zmian doszło w ataku. Zakupienie bramkostrzelnego Erlinga Haalanda spowodowało sprzedaż Raheema Sterlinga do Chelsea. Oprócz Norwega, mistrzów Anglii wzmocnili także Julian Alvarez oraz Kalvin Phillips. Do niedzielnych zmagań przystąpią bez kontuzjowanego Aymericka Laporte.

West Ham – Manchester City, ostatnie wyniki

West Ham United w lipcu rozegrał aż siedem sparingów, z czego tylko dwa udało się zwyciężyć. Przedstawiciel Premier League wygrał 2-0 przeciwko Servette, 2-1 z Ipswich, remisował czterokrotnie, natomiast przegrał 1-3 ze szkockimi Rangersami.

Manchester City okres przygotowawczy miał nieco krótszy, bowiem już 30 lipca mierzył się z Liverpoolem w ramach meczu o Tarczę Wspólnoty. Mistrz Anglii przegrał to spotkanie w stosunku 1-3, choć z przebiegu gry niekoniecznie odstawał swoim rywalom. Sporą gafę zaliczył wówczas Haaland, który w doliczonym czasie gry spudłował w sytuacji wprost idealnej.

West Ham – Manchester City, historia

W minionym sezonie obie ekipy mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Najpierw w ramach 1/8 finału FA Cup, gdzie po rzutach karnych górą wyszedł West Ham United. Jesienią w Premier League zwyciężył Manchester City (2-1), natomiast na wiosnę padł remis 2-2. Po raz ostatni “Młoty” pokonały mistrzów Anglii w lidze w 2015 roku.

West Ham – Manchester City, kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem niedzielnego starcia jest Manchester City. Bukmacherzy uważają, że wygrana West Hamu byłaby ogromną niespodzianką, bowiem kurs na zwycięstwo “Młotów” wynosi nawet aż 7,80.

West Ham Remis Manchester City 7.80 5.20 1.37 7.60 5.20 1.37 7.80 5.20 1.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 10:08 .

West Ham – Manchester City, przewidywane składy

West Ham: Fabiański, Coufal, Zouma, Dawson, Johnson, Soucek, Rice, Fornals, Benrahma, Bowen, Antonio

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Grealish, Haaland

West Ham – Manchester City, transmisja meczu

Przed sezonem 2022/2023 nastąpiła poważna zmiana, bowiem prawa do transmisji meczów Premier League przejęła platforma streamingowa Viaplay. Właśnie tam będzie można obejrzeć spotkanie pomiędzy West Hamem a Manchesterem City, które rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30.

