West Ham United – KAA Gent, typy i przewidywania

Gent nie jest w złej sytuacji przed rewanżem z West Hamem United. Bawoły przylecą do Londynu po remisie 1:1 w pierwszym meczu, co sprawia, że mogą marzyć o awansie do półfinału Ligi Konferencji Europy. Inne plany mają jednak Młoty, które w tych rozgrywkach na własnym stadionie prezentują się rewelacyjnie. Na boisku najprawdopodobniej nie zobaczymy Łukasza Fabiańskiego, bowiem David Moyes w pucharach stawia na Alphonse’a Areolę, ale w drużynie przeciwnej może zagrać Kamil Piątkowski.

Młoty wygrały 4 z ostatnich 4 meczów u siebie w Lidze Konferencji. Nasz typ: zwycięstwo West Hamu United.

West Ham United – KAA Gent, sytuacja kadrowa

David Moyes będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanego Gianluki Scamacci oraz pauzującego z powodu nadmiaru żółtych kartek Angelo Ogbonny. W zespole gości zabraknie zmagających się z urazami Andrew Hjulsagera, Darko Lemajicia i Sulaymana Marreha.

West Ham United – KAA Gent, ostatnie wyniki

Młoty w ostatniej kolejce Premier League sprawiły niespodziankę i zremisowały 2:2 z liderem tabeli – Arsenalem. Co więcej, podopieczni Davida Moyesa zdołali odwrócić losy tej rywalizacji, doprowadzając do wyrównania od stanu 0:2. Bawoły z kolei w weekend nie poradziły sobie z niżej notowanym KV Mechelen – po remisie 1:1 nastąpił podział punktów.

West Ham United – KAA Gent, historia

Spotkanie pomiędzy tymi zespołami przed tygodniem było pierwszym takim meczem w historii. Przypomnijmy, że pojedynek zakończył się remisem 1:1 – bramkę West Hamowi United zapewnił Danny Ings, a wyrównującego gola dla Gentu strzelił Hugo Cuypers.

West Ham United – KAA Gent, kursy bukmacherskie

Gospodarze są zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu na London Stadium. Kurs na wygraną West Hamu United wynosi mniej więcej 1.70, a typ na zwycięstwo Gentu to około 5.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

West Ham United – KAA Gent, przewidywane składy

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Palmieri; Rice, Downes, Paqueta; Benrahma, Ings, Bowen

Gent: Roef; Torunarigha, Okumu, Piątkowski; Castro-Montes, Kums, De Sart, Fofana; Hong; Cuypers, Orban

West Ham United – KAA Gent, kto wygra?

West Ham United – KAA Gent, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na internetowej platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na London Stadium w czwartek 20 kwietnia o godzinie 21:00.

