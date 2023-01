West Ham – Everton: typy, kursy, zapowiedź (22.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Przed nami 21. kolejka Premier League. W sobotę o godzinie 16 na London Stadium rozpocznie się starcie dwóch drużyn, które punktują zdecydowanie poniżej oczekiwań. West Ham United i Everton znajdują się w strefie spadkowej, a ich ambicją była gra o awans do europejskich pucharów. Kto zdoła przełamać się w najbliższy weekend? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

West Ham – Everton, typy i przewidywania

Z niedawnych medialnych doniesień wynika, że posady Davida Moyesa oraz Franka Lamparda wiszą na włosku. Niewykluczone, że w przypadku Szkota decydujący będzie właśnie mecz z Evertonem, bowiem wobec kolejnej porażki może on pożegnać się ze stanowiskiem. Władze West Hamu przed sezonem dokonały kilku kosztownych transakcji i liczyły, że uda się poprawić wyniki z poprzednich lat, a tymczasem “Młoty” niespodziewanie zamieszały się w walkę o utrzymanie w Premier League. Bezpośrednie starcie tych ekip zapowiada się więc bardzo emocjonująco. Spodziewamy się, że padnie w nim dużo bramek. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

West Ham – Everton, sytuacja kadrowa

West Ham United przystąpi do sobotniego meczu w osłabieniu, jeśli chodzi o ofensywę. Niezdolni do gry są Gianluca Scamacca oraz Maxwel Cornet. W przypadku Evertonu, mamy do czynienia z absencjami kontuzjowanych Michaela Keane’a, Androsa Townsenda i Nathana Pattersona.

West Ham – Everton, ostatnie wyniki

Obie drużyny od dłuższego czasu czekają na ligowe przełamanie. W ostatnich tygodniach West Ham United przegrał z Wolverhampton 0-1, a wcześniej zremisował z Leeds United (2-2) oraz uznał wyższość Brentford (0-2). Jedyne zwycięstwo w 2023 roku “Młotów” przypadło na rywalizację w Pucharze Anglii.

Po wznowieniu rozgrywek Premier League fatalnie radzi sobie również Everton, który w poprzedniej kolejce przegrał z Southampton 1-2, a wcześniej został upokorzony przez Brighton (1-4) i sensacyjnie zremisował z Manchesterem City. Ponadto, podopieczni Franka Lamparda wypisali się z gry o Puchar Anglii (porażka z Manchesterem United).

West Ham – Everton, historia

Analizując poprzednie mecze bezpośrednie, trudno wskazać zespół, dla którego ta rywalizacja układa się zdecydowanie lepiej. Na początku tego sezonu Everton wygrał z West Hamem 1-0, zaś w poprzednim dwukrotnie triumfowały “Młoty”.

West Ham – Everton, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest według bukmacherów West Ham United. Kurs na jego zwycięstwo wynosi najczęściej 1,80. W przypadku wygranej Evertonu jest to nawet aż 4,70.

West Ham – Everton, przewidywane składy

West Ham – Everton, transmisja meczu

Sobotni mecz 21. kolejki Premier League pomiędzy West Hamem United a Evertonem rozpocznie się o godzinie 16. Transmisję z rywalizacji na London Stadium można śledzić za pośrednictwem platformy stremingowej Viaplay.

