West Ham – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (17.04.2022)

Grający o awans do Ligi Mistrzów West Ham kontra broniące się przed spadkiem z ligi Burnley, to jeden z dwóch niedzielnych meczów w 33. kolejce.

West Ham – Burnley, typy i przewidywania

Piłkarze West Hamu i Burnley bardzo potrzebują punktów. Jedni wciąż mają bowiem szanse na awans do Ligi Mistrzów, a drudzy nie porzucili marzeń o pozostaniu w lidze. Zaangażowanie będzie zatem na wysokim poziomie. Prawdopodobnie w przeciwieństwie do ofensywy. 9 z 15 ostatnich spotkań z udziałem londyńczyków zakończyło się przecież poniżej 2,5 bramkami.

West Ham – Burnley, sytuacja kadrowa

David Moyes nie będzie miał do dyspozycji dwóch zawodników. Kontuzjowani są Kurt Zouma i Angelo Ogbonna. W Burnley z problemami zdrowotnymi zmagają się: Johann Gudmundsson, Ben Mee oraz Erik Pieters.

West Ham – Burnley, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie West Ham skoncentrował się przede wszystkim na ćwierćfinałowym dwumeczu w Lidze Europy. Młoty kosztowało to porażkę w derbach Londynu z Brentford. Drużyna Davida Moyesa może mieć jednak teraz powody do zadowolenia, ponieważ ostatecznie wyeliminowała Olympique Lyon dzięki wyjazdowej wygranej 3:0 po wcześniejszym remisie u siebie.

W pięciu ostatnich meczach Burnley wywalczyło tylko trzy punkty. To efekt nie tak dawnego pokonania Evertonu w bezpośrednim starciu drużyn broniących się przed spadkiem z Premier League. Mimo tego The Clarets do bezpiecznej strefy tracą cztery punkty. W klubie uznali, że Sean Dyche nie pomoże już zespołowi. Postanowiono zatem rozstać się z tym szkoleniowcem. Jego miejsce tymczasowo zajął Mike Jackson.

West Ham – Burnley, historia

Kluby te konfrontowały się ze sobą 56 razy. Korzystniejszy bilans w tej rywalizacji ma West Ham, który na swoją korzyść rozstrzygnął 25 spotkań. 12 razy był remis. 19-krotnie triumfowało zaś Burnley.

West Ham – Burnley, kursy bukmacherów

West Ham – Burnley, przewidywane składy

West Ham: Fabiański; Johnson, Dawson, Diop, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Fornals; Antonio

Burnley: Pope; Roberts, Collins, Tarkowski, Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill, Cornet; Rodriguez, Weghorst

West Ham – Burnley, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 17 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 41-letni Paul Tierney. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:15. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

