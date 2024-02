West Ham – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2024)

IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Kiwior i Saliba

West Ham – Arsenal, typy i przewidywania

Patrząc na ostatnie poczynania obu drużyn widać jak na dłoni, kto jest w gazie, a kto przeżywa kryzys. Pomimo porażki w ostatnim meczu tych ekip, faworytem będzie Arsenal. Ekipa Mikela Artety zdołała ograć Liverpool i w ten weekend powinna pójść za ciosem, ogrywając swojego lokalnego rywala. Nasz typ: wygrana Arsenalu.

West Ham – Arsenal, ostatnie wyniki

Arsenal pozostaje w walce o mistrzostwo Anglii. Drużyna Mikela Artety traci dwa punkty do prowadzącego Liverpoolu. Kanonierzy wygrali trzy ostatnie mecze i mogą podchodzić do niedzielnej rywalizacji z optymizmem.

W słabej formie jest z kolei West Ham United. Młoty nie wygrały żadnego z pięciu ostatnich meczów. Kilka dni temu zostały rozbite przez Manchester United (0:3), a wcześniej remisowały z Bournemouth czy Sheffield United. Efektem tego był spadek na siódme miejsce w tabeli Premier League.

West Ham – Arsenal, historia

Będzie to drugie starcie tych ekip w tym sezonie Premier League. W meczu, który rozegrano 28 grudnia Arsenal doznał niespodziewanej porażki na własnym boisku. Młoty wygrały na Emirates 2:0, a gole zdobywali Soucek i Mavropanos. Co ciekawe Kanonierzy wygrali zaledwie dwa z ostatnich pięciu meczów z West Hamem United.

West Ham – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną West Hamu wynosi około 5.70, a typ na zwycięstwo Arsenalu to mniej więcej 1.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod promocyjny do Superbet: GOAL.

West Ham – Arsenal, przewidywane składy

Oba zespoły mają swoje problemy kadrowe. Do zdrowia nie wrócili jeszcze Gabriel Jesus, Thomas Partey czy Fabio Vieira. W ekipie gości brakować będzie Lucasa Paquety, Areoli i Michaila Antonio.

West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 3 Aaron Cresswell 11 Kalvin Phillips 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 23 Alphonse Areola 45 Divin Mubama 68 Oliver Scarles 1 Aaron Ramsdale 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 17 Cedric Soares 18 Takehiro Tomiyasu 19 Leandro Trossard 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 76 Reuell Walters West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 3 Aaron Cresswell 11 Kalvin Phillips 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 23 Alphonse Areola 45 Divin Mubama 68 Oliver Scarles 1 Aaron Ramsdale 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 17 Cedric Soares 18 Takehiro Tomiyasu 19 Leandro Trossard 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 76 Reuell Walters

West Ham – Arsenal, kto wygra?

Kto wygra mecz? West Ham 50% padnie remis 0% Arsenal 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: West Ham

padnie remis

Arsenal

West Ham – Arsenal, transmisja meczu

Mecz West Ham United – Arsenal odbędzie się w niedzielę 11 lutego o godzinie 15:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo zobaczymy na Canal+ i Viaplay, a także za pośrednictwem Canal + Online.

