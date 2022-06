Węgry – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (04.06.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jordan Pickford i Harry Maguire

Na początek sobotnich zmagań w Dywizji A Ligi Nardów zagrają Węgry – Anglia. Madziarze nie mają dobrych wspomnień z ostatnich potyczek z wyspiarzami. Jak będzie tym razem? Sprawdź naszą zapowiedź.

Puskas Arena Liga Narodów A, grupa 3. Węgry Anglia 9.50 4.60 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 czerwca 2022 10:32 .

Węgry – Anglia, typy i przewidywania

Imponująca gra Węgrów na Euro 2020 sprawiła, że baraże o najbliższy mundial wydawały się planem minimum. Niemniej jednak, Madziarze zawiedli w eliminacjach. W nich odnieśli wysoką porażkę przeciwko Anglikom właśnie na Puskas Arenie.

Goście raczej nie wyjdą w najmocniejszym ustawieniu. Teraz szansę dostaną rezerwowi. Będzie to czas na sprawdzenie dodatkowych rozwiązań.

Nowe twarze w składzie wicemistrzów Europy mogą okazać się atutem Węgrów. Doping na stadionie na pewno poniesie piłkarzy Rossiego, stąd spodziewamy się otwartego widowiska, a także bramek z obu stron. Nasz typ: btts.

Węgry – Anglia, sytuacja kadrowa

Podczas zgrupowania złe wieści napłynęły jedynie z obozu Anglików. Gareth Southgate nie skorzysta tym razem z Benjamina White’a.

Węgry – Anglia, ostatnie wyniki

Węgrzy ostatni mecz kwalifikacji do mundialu rozegrali przeciwko Polsce (2:1). W odmłodzonym składzie ograli Biało-czerwonych, którzy byli już pewni awansu do baraży. W układzie tabeli niewiele się wtedy zmieniło, co przeważyło na wielkim rozczarowaniu w Budapeszcie. Nadzieję na poprawę formy dają marcowe spotkania, gdzie Madziarze po twardej walce przegrali z Serbią (0:1), a później pokonali Irlandię Północną (1:0).

Anglia z przytopem weszła do mistrzostw świata, miażdąc na koniec eliminacji San Marino (10:0). Kiedy przyszło marcowe zgrupowanie, wyspiarze rozegrali dwa sparingi. Z początku ograli Szwajcarów (2:1). Natomiast w kolejnym występie nie pozostawili złudzeń WKS (3:0).

Węgry – Anglia, historia

Jak dotąd Węgrzy pokonali Anglików tylko raz. Wszystko działo się 54 lata temu. Od tamtej pory wyspiarze nie zaznali smaku porażki w potyczkach z Madziarzami. Obie ekipy spotkały się ostatnio w eliminacjach do mundialu w Katarze. Wówczas najpierw Anglicy pokonali Węgrów (4:0), a później padł remis (1:1).

Węgry – Anglia, kursy bukmacherskie

Węgry – Anglia, przewidywane składy

Węgry: Gulacsi – Lang, Szalai, Orban – Nagy, Nego, Schafer, A. Nagy, Sallai, Szoboszlai – Szalai

Anglia: Pickford – James, Stones, Maguire, Trippier – Phillips, Rice, Sterling, Mount, Foden – Kane

Węgry – Anglia, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Sport News. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Polsatbox.pl.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortunie +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.