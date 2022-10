Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Warta w sezonie 2022/23 to już nie ta sama drużyna, która w poprzednich rozgrywkach zachwycała postawą formacji defensywnej. Piłkarze z Poznania mają w tej kampanii dużo większe problemy, a głównym celem jest utrzymanie w lidze.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Jagiellonia Białystok 2.70 3.25 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2022 16:39 .

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Warta Poznań jest jedną z najniżej notowanych w Ekstraklasie drużyn pod względem wartości rynkowej składu, czy budżetu. Z tego, chociażby względu smutna prawda wygląda tak, że skazana jest ona na niemal coroczną walkę o utrzymanie w lidze. W ubiegłym sezonie wyniki były ponad stan. W kampanii 2022/23 tak kolorowo już nie jest, a ekipa z Poznania ma problemy z wygrywaniem spotkań. 12 pozycja po 12 meczach to i tak wynik niezły, choć przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie dwa punkty.

Jagiellonia jak co roku mości sobie już powoli posłanie na spokojnym środku tabeli i nie wydaje się, żeby ten sezon pod tym względem miał się czymkolwiek różnić od poprzednich. Jaga przyzwyczaiła już, że jest zespołem przeciętnym, który ma dość jakości, żeby się utrzymać, jednak za mało, aby walczyć o coś więcej. Pochwalić można ją na pewno za liczbę bramek, jaką w tym sezonie notuje w Ekstraklasie. Nie można jednak mówić pochlebnie zbyt głośno, bo zaraz przytrafiają się takie rezultaty, jak choćby w ostatnim meczu pucharu polski, gdy klub odpadł z rywalizacji z III-cio ligową Lechia Zielona Góra. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

STS 2.05 Powyżej 2.5 gola Odwiedź STS

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Nie najlepiej wyglądała gra Warty w ostatnich meczach. Zwycieżyć z pięciu poprzednich batalii udało się tylko raz – 2:0 ze Śląskiem Wrocław. Poza tym porażki z Legią Warszawa, Pogonią Szczecin i Lechem Poznań. Do tego doszedł jeszcze remis 2:2 z Zagłębiem Lubin po całkiem niezłym spotkaniu.

Zdecydowanie więcej punktów zgromadziła Jagiellonia, która od początku sierpnia przegrała tylko jeden mecz – wspomnianą rywalizację w pucharze Polski. Abstrahując od tego, Jaga jest niepokonana w ośmiu kolejnych meczach, co budzi szacunek. Imponująco także wyglądały jej zwycięstwa nad Stalą Mielec 4:0 i Koroną Kielce 4:1.

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Na całe szczęście lista zawodników kontuzjowanych po obu stronach nie jest zbyt długa. Warta będzie musiała poradzić sobie bez leczących urazy Kieliby i Kiełba, którzy pauzują już od dłuższego czasu. Jagiellonia natomiast zagra bez Runje i Skrzypczaka.

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok, historia

W ubiegłym sezonie mecze Warty z Jagiellonią nie obfitowały w zbyt wiele bramek i emocji. Podczas presezonu Jaga wygrała z rywalem 1:0 po bramce Pawła Olszewskiego, który w tym sezonie nie zagrał jeszcze ani razu. W lidze zespoły dwukrotnie remisowały po 1:1, co pokazuje, jak wyrównane były to spotkania.

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdają sobie sprawę, że oba zespoły są na podobnym poziomie. Z tego względu nie wskazują zbyt wyraźnego faworyta. Nieco niższe kursy są na wygraną Warty Poznań – ok/ 2.60, podczas gdy typ na Jagę to ponad 3.00. Remis wyceniany jest w przedziale między 3.05, a 3.40. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Warta Poznań Remis Jagiellonia Białystok 2.70 3.15 2.75 2.55 3.25 2.90 2.70 3.25 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2022 16:39 .

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Warta: Lis – Grzesik, Kupczak, Szymonowicz, Ivanov, Matuszewski – Szczepański, Żurawski, Kopczyński – Zrelak, Szmyt

Jagiellonia: Alomerovic – Nastci, Tiru, Puerto, Matysik, Lewicki – Gual, Romanczuk, Nene, Cernych – Imaz

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok, transmisja

Transmisja meczu Warty z Jagiellonią będzie dostępna na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek starcia w sobotę o godzinie 17:30. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 49 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 114 zł (płacąc tylko 180 zamiast 294 zł).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.