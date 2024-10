Warta Poznań – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Warta Poznań Miedź Legnica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2024 20:37 .

Warta Poznań – Miedź Legnica: typy i przewidywania

W piątek piłkarze Warty Poznań zmierzą się na własnym terenie z Miedzią Legnica w ramach 12. kolejki Betclic 1. Ligi. Zieloni po poprzednim sezonie rozstali się z trenerem Dawidem Szulczkiem, którego zastąpił Piotr Jacek. Nowy szkoleniowiec wytrzymał na stanowisku zaledwie 59 dni i został zwolniony po sześciu meczach. Z końcem sierpnia drużynę z Poznania objął Piotr Klepczarek.

Tymczasem zespołem z Legnicy od kwietnia kieruje Ireneusz Mamrot, którego zadaniem jest przywrócenie zespołu do PKO Ekstraklasy po spadku w 2023 roku. Piłkarze Warty czekają na zwycięstwo na własnym stadionie już blisko dwa miesiące. Uważam, że tym razem poznaniacy przełamią niekorzystną serię w meczu z Miedzią. Mój typ: Wygrana Warty Poznań.

Paweł Betclic 3.15 Wygrana Warty Poznań Zagraj!

Warta Poznań – Miedź Legnica: ostatnie wyniki

Warta Poznań zdołała wygrać zaledwie jedno z ostatnich siedmiu spotkań w Betclic 1. Lidze. Przed tygodniem podopieczni Piotra Klepczarka zremisowali w wyjazdowym starciu z Górnikiem Łęczna (1:1). Zieloni objęli prowadzenie po trafieniu Macieja Firleja, jednak stracili szansę na pełną pulę w 82. minucie, gdy Damian Warchoł wpisał się na listę strzelców. W poprzednich meczach ligowych Warta uległa Arce Gdynia (0:1), pokonała Wisłę Kraków (1:0), zremisowała ze Zniczem Pruszków (1:1), a także musiała uznać wyższość Polonii Warszawa (0:2) przy Konwiktorskiej.

Reklama

Miedź Legnica w ostatnim czasie prezentuje solidną formę. Ekipa Mamrota w ubiegły weekend podzieliła się punktami z Kotwicą Kołobrzeg (1:1). We wrześniu wyeliminowała Raków Częstochowa po serii rzutów karnych z Fortuna Pucharu Polski. Ostatnia porażka zespołu miała miejsce w końcówce sierpnia z Arką Gdynia (1:2). Obecnie legniczanie zajmują 5. lokatę z dorobkiem 20 punktów.

Warta Poznań – Miedź Legnica: historia

Obie drużyny po raz ostatni zmierzyły się w sezonie 2022/2023 w ramach PKO Ekstraklasy. Od 2012 roku rozegrały między sobą sześć spotkań. Ostatnie starcie na stadionie Warty zakończyło się remisem (1:1), natomiast w Legnicy górą byli poznaniacy (2:1). W sumie Miedź Legnica triumfowała w dwóch bezpośrednich pojedynkach, dwa mecze wygrała Warta Poznań, a dwa spotkania zakończyły się podziałem punktów.

Warta Poznań – Miedź Legnica: kursy bukmacherskie

Miedź Legnica według kursów bukmacherskich jest faworytem piątkowego meczu Betclic 1. Ligi. Jeśli myślisz, że goście wygrają, to taki kursy wynosi około 2.20. Kurs na zwycięstwo Warty Poznań oscyluje na poziomie mniej więcej 3.20. Polecam skorzystać z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Warta Poznań Remis Miedź Legnica 3.20 3.20 2.20 3.20 3.20 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2024 20:37 .

Warta Poznań – Miedź Legnica: przewidywane składy

Warta Poznań: Jędrzej Grobelny – Wiktor Pleśnierowicz, Kacper Przybyłko, Ivaylo Markov – Kacper Michalski, Michał Kopczyński, Shun Shibata, Jakub Kiełb – Maciej Firlej, Maciej Żurawski – Rafał Adamski

Miedź Legnica: Jakub Wrąbel – Amar Drina, Bartosz Kwiecień, Mateusz Grudziński, Florian Hartherz – Chuca, Kamil Drygas, Benedikt Mioc – Kamil Antonik, Wiktor Bogacz, Krzysztof Drzazga

Warta Poznań – Miedź Legnica: kto wygra?

Kto wygra mecz? Warta Poznań 0% Remis 0% Miedź Legnica 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Warta Poznań

Remis

Miedź Legnica

Warta Poznań – Miedź Legnica: transmisja meczu

Spotkanie Warty Poznań z Miedzią Legnica odbędzie się w piątek (4 października) o godzinie 18:00. Starcie, które zostanie rozegrane na obiekcie w Grodzisku Wielkopolskim będzie do obejrzenia na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Transmisja z meczu będzie również dostępna dzięki usłudze Betclic TV. Co zrobić, by uzyskać dostęp? Należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na swoim koncie dowolne środki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.