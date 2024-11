Viktoria Pilzno – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2024)

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Viktoria Pilzno Real Sociedad Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2024 14:26 .

Viktoria – Real: typy bukmacherskie

Real Sociedad odzyskał formę po kiepskim początku sezonu i nic nie wskazuje na to, aby starcie z Viktorią Pilzno miało zakończyć się innym rezultatem niż ich zwycięstwo. Zespół z San Sebastian w porównaniu do najbliższych rywali wygrał ostatnie spotkanie w lidze, co może dodać im wiatru w żagle. Ponadto aktualnie nie mają większych absencji w składzie, czego nie można powiedzieć o drużynie gospodarzy. Mój typ: Real Sociedad wygra pierwszą połowę lub mecz.

Viktoria – Real: ostatnie wyniki

Passa ośmiu meczów z rzędu bez porażki w wykonaniu Viktorii Pilzno dobiegła końca w ubiegły weekend. W lidze odnieśli niespodziewaną porażkę z Slovacko (0:1). Natomiast wcześniej w dwóch meczach zdobyli komplet punktów, wygrywając ze Spartą Praga (1:0) i Banikiem Ostrawa (3:1). Ponadto awansowali do następnej rundy w Pucharze Czech, gdzie pokonali Usti n. L. (4:3). Ostatni mecz w Lidze Europy zakończył się remisem z PAOK-iem (2:2).

Real Sociedad wydaje się, że w końcu złapał odpowiedni rytm. Choć klub z kraju Basków przegrał z Osasuną (0:2), tak pozostałe cztery mecze zakończyły się pozytywnym rezultatem. Oprócz podziału punktów w starciu z Atletico Madryt (1:1), wygrali dwa razy w lidze z Sevillą (2:0) i Gironą (1:0). W Lidze Europy komplet punktów wywalczyli w rywalizacji z Maccabi Tel-Aviv (2:1).

Viktoria – Real: historia

Nie odbył się jeszcze ani jeden mecz bezpośredni Viktoria Pilzno – Real Sociedad.

Viktoria – Real: kursy bukmacherskie

Real Sociedad został uznany przez bukmacherów za wyraźnego faworyta meczu z Viktorią Pilzno. Analitycy oszacowali kurs na zwycięstwo gości jako współczynnik 1.80. Z kolei wygraną gospodarzy można postawić z kursem 4.45. Remis oszacowano z kursem 3.65.

Viktoria – Real: kto wygra?

Viktoria – Real: transmisja meczu

Mecz w ramach 4. kolejki Ligi Europy pomiędzy Viktorią Pilzno a Realem Sociedad będzie mieć miejsce w czwartek (7 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w internecie dzięki usłudze polsatboxgo.pl.

