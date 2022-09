Viktoria Pilzno – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Viktoria Pilzno – Inter Mediolan to dwie drużyny, które we wtorkowy wieczór będą chciały wrócić na zwycięski szlak po przegranych starciach przed tygodniem w Lidze Mistrzów. Wicemistrzowie Serie A podejdą do potyczki w roli faworyta. Mistrz Czech w każdym razie ma zamiar poszukać skutecznych rozwiązań pod siebie. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Doosan Arena Plzen Liga Mistrzów, gr. C Viktoria Pilzno Inter Mediolan 7.50 5.00 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2022 10:49 .

Viktoria Pilzno – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Viktoria Pilzno przystąpi do starcia z ekipą z Serie A w roli underdoga. Mimo wszystko wychodzimy z założenia, że czeski zespół ma wszystko, co potrzeba, aby niepokoić Inter Mediolan. Ta ekipa potrafi grać zarówno w roli gospodarza, jak i na wyjeździe. Nie zdziwimy się, jeśli na Doosan Arena będzie dreszczowiec. Jednocześnie spodziewamy się goli z obu stron w rywalizacji. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,91 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Viktoria Pilzno – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do wtorkowej potyczki w optymalnym zestawieniu. U gości nie będzie mógł z kolei wystąpić tylko Dalbert i Romelu Lukaku.

Viktoria Pilzno – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Ekipa Michala Bilka w lidze czeskiej jest niepokonana od 29 spotkań. Viktoria Pilzno została jednak brutalnie zweryfikowana tydzień temu w starciu na Camp Nowu z FC Barceloną w pierwszej kolejce Champions League, przegrywając różnicą czterech goli (1:4).

Wicemistrzowie Serie A mają natomiast za sobą wygrane starcie z Torino w ramach szóstej kolejki ligi włoskiej. Nerazzurri musieli się jednak bardzo napracować, aby wywalczyć pełną pulę. Bramkę na wagę wygranej zdobyli dopiero w 89. minucie gry. W elitarnych rozgrywkach przegrali natomiast ostatnio z Bayernem Monachium (0:2).

Viktoria Pilzno – Inter Mediolan, historia

Obie drużyny w rozgrywkach UEFA jeszcze nigdy ze sobą nie grały. Wtorkowa potyczka będzie pierwszą w historii pomiędzy Viktorią Pilzno a Interem Mediolan.

Viktoria Pilzno – Inter Mediolan, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Simone Inzaghiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,42. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Viktoria Pilzno – Inter Mediolan, przewidywane składy

Viktoria: Stanek – Havel, Hejda, Pernica, Jemelka, Kalvach, Bucha, Kopic, Sykora, Mosquera, Chory

Inter: Onana – D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Dzeko, Lautaro Martinez.

Viktoria Pilzno – Inter Mediolan, transmisja meczu

Mecz Viktoria Pilzno – Inter Mediolan będzie naturalnie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Polsat Sport Premium 2 od godziny 18:45.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.