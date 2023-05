IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Serhou Guirassy

VfB Stuttgart Hamburg SV

VFB Stuttgart – Hamburger SV, typy i przewidywania

Piłkarze Stuttgartu nie przegrali dwóch ostatnich domowych meczów. Passę tę może przerwać HSV, które wygrało dwie poprzednie wyjazdowe konfrontacje. Sądzimy, że w czwartek górą będzie przedstawiciel zaplecza Bundesligi.

VFB Stuttgart – Hamburger SV, sytuacja kadrowa

Gospodarzom czwartkowego meczu nie pomogą kontuzjowani Thomas Kastanaras i Dan-Axel Zagadou. Przyjezdnych nie wspomoże zawieszony za doping Mario Vuskovic i leczący uraz Noah Katterbach.

VFB Stuttgart – Hamburger SV, ostatnie wyniki

Piłkarze ze Stuttgartu do ostatniej kolejki Bundesligi walczyli o ligowy byt na przyszłą kampanię. VFB nie może jeszcze być pewne utrzymania, mimo braku porażki w trzech ostatnich kolejkach. Stuttgart zremisował z Bayerem i Hoffenheim oraz pokonał Mainz, a mimo tego zagra w barażu.

Jeszcze lepiej na finiszu sezonu spisywało się HSV. Drużyna z Hamburga wygrała trzy kolejne mecze. Komplet dziewięciu punktów nie dał jednak HSV bezpośredniego awansu, a tylko prawo gry w barażu.

VFB Stuttgart – Hamburger SV, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą poprzednio w sezonie 2019/2020, na zapleczu Bundesligi. Wówczas HSV rozbił u siebie Stuttgart 6:2. Ekipa z Hamburga poległa jednak w Stuttgarcie 2:3.

VFB Stuttgart – Hamburger SV, kursy bukmacherów

VFB Stuttgart – Hamburger SV, przewidywane składy

VFB Stuttgart – Hamburger SV, kto wygra mecz?

VFB Stuttgart – Hamburger SV, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 1 czerwca. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 20:45.

