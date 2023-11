fot. Imago/Christian Schulze Na zdjęciu: Niklas Sule

Stuttgart – Borussia, typy i przewidywania

Ostatni tydzień był dla Borussii Dortmund gorzko-słodki. Po kompromitującej porażce z Bayernem Monachium nastąpiło kluczowe zwycięstwo w Lidze Mistrzów nad Newcastle United, co uspokoiło nieco nastroje kibiców. W sobotę ekipę Edina Terzicia czeka kolejny wymagający sprawdzian. Zagra ona na wyjeździe ze Stuttgartem, jedną z rewelacji tego sezonu Bundesligi. Po niesamowitym początku gospodarze sobotniego starcia nieco spuścili z tonu, co jest związane z kontuzją największej gwiazdy, Serhou Guirassy’ego. W obliczu problemów kadrowych Stuttgartu, goście mają duże szanse na wywiezienie kompletu punktów. Mój typ – Borussia wygra.

Stuttgart – Borussia, ostatnie wyniki

Zgodnie z oczekiwaniami absencja Serhou Guirassy’ego negatywnie wpłynęła na dyspozycję Stuttgartu, który przegrał dwa z trzech ostatnich spotkań. w Bundeslidze poległ przeciwko Heidenheim (0-2) i Hoffenheim (2-3). W międzyczasie awansował do kolejnej fazy rozgrywek Pucharu Niemiec, skromnie ogrywając u siebie Union Berlin (1-0).

Borussia Dortmund znajduje się w tabeli na czwartym miejscu, a w swoim dorobku ma tyle samo punktów, co sobotni rywal. Zespół Edina Terzicia w środku tygodnia ograł Newcastle United 2-0 i przybliżył się do awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wcześniej, do czego kibicom przyszło się już przyzwyczaić, Borussia poległa w hitowej rywalizacji z Bayernem Monachium, przegrywając u siebie aż 0-4.

Stuttgart – Borussia, historia

W minionym sezonie rywalizacja między tymi drużynami była bardzo ciekawa. Po szalonym spotkaniu Stuttgart przed własną publicznością zremisował z Borussią 3-3, zaś w Dortmundzie przegrał aż 0-5. Po raz ostatni sobotni gospodarz cieszył się z wygranej nad ekipą z Dortmundu w 2020 roku, kiedy to rozgromił go 5-1.

Stuttgart – Borussia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać faworyta tego spotkania. W STS można ujrzeć dokładnie takie same kursy na zwycięstwo Borussii Dortmund oraz Stuttgartu, wynoszące 2.50. Kurs na remis u różnych bukmacherów waha się natomiast między 3.50 a 3.80.

Stuttgart – Borussia, przewidywane składy

Stuttgart przystąpi do tego meczu niezwykle osłabionym. Z uwagi na kontuzję nie będzie mógł wystąpić Serhou Guirassy, czyli jedna z rewelacji początku sezonu i czołowy strzelec Bundesligi. W ekipie Borussii Dortmund zabraknie natomiast Emre Cana.

VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 1 Fabian Bredlow 7 Maximilian Mittelstädt 10 Woo-yeong Jeong 17 Genki Haraguchi 18 Jamie Leweling 19 Jovan Milošević 20 Leonidas Stergiou 22 Thomas Kastanaras 25 Lilian Egloff 6 Salih Özcan 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 25 Niklas Süle 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 43 Jamie Bynoe-Gittens VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 1 Fabian Bredlow 7 Maximilian Mittelstädt 10 Woo-yeong Jeong 17 Genki Haraguchi 18 Jamie Leweling 19 Jovan Milošević 20 Leonidas Stergiou 22 Thomas Kastanaras 25 Lilian Egloff 6 Salih Özcan 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 25 Niklas Süle 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 43 Jamie Bynoe-Gittens

Stuttgart – Borussia, kto wygra?

Stuttgart – Borussia, transmisja meczu

Sobotni mecz 11. kolejki Bundesligi pomiędzy Stuttgartem a Borussią Dortmund rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

