Valencia – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2022)

Valencia – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. W mijającym tygodniu Duma Katalonii straciła szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, co sprawia, że teraz jej głównym celem i priorytetem staną się rozgrywki ligowe. W sobotni wieczór zagra o dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie, a jej rywalem będzie Valencia.

Valencia – FC Barcelona, typy i przewidywania

FC Barcelona w ostatnich ligowych meczach radziła sobie bardzo dobrze, a po pożegnaniu się z marzeniami o Lidze Mistrzów może w pełni skupić się na walce o mistrzostwo. Xavi Hernandez w ostatnich spotkaniach przed mundialem może postawić na najsilniejszy skład i taki niewątpliwie ujrzymy w sobotę na Estadio Mestalla. Valencia nie prezentuje w ostatnim czasie najlepszej formy i jeżeli nie zmieni diametralnie swojej postawy to trudno będzie jej sprawić niespodziankę. Nasz typ: wygrana Barcelony

Valencia – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Dobiegający końca tydzień przyniósł w Barcelonie duże rozczarowanie. Nie zdarzył się bowiem cud i zespół Xaviego Hernandeza został pozbawiony marzeń o kontynuowaniu gry w Lidze Mistrzów. Na pocieszenie Dumie Katalonii pozostanie rywalizacja w Lidze Europy.

Po ostatnich dwóch ligowych spotkaniach z Villarreal i Athletic Bilbao, wydawało się, że w Barcelonie wszystko wraca na właściwe tory. Drużyna ze stolicy Katalonii w ligowych meczach przed własną publicznością wygrywała pewnie 3:0 i 4:0. W środę na ziemię ponownie sprowadził ją jednak Bayern Monachium, który potwierdził, że ma na nią patent. Mecz Ligi Mistrzów zakończył się pewnym zwycięstwem 3:0 Bawarczyków, dla których była to już szósta z rzędu wygrana nad Barceloną.

Utrata szans na wyjście z grupy Ligi Mistrzów sprawia, że teraz priorytetem dla zespołu Xaviego Hernandeza staje się La Liga. W Barcelonie nie wyobrażają sobie innego scenariusza niż wygranie pozostałych do mundialu ligowych meczów. Pierwsze zadanie Dumę Katalonii czeka już w sobotę, kiedy zagra na Estadio Mestalla z Valencią, która w ostatnich trzech meczach zapisała na swoje konto tylko dwa punkty, a z ostatnich pięciu wygrała tylko jeden. W ostatniej kolejce Valencia przed własną publicznością przegrała 1:2 z Realem Mallorca. Wszystko to sprawia, że w roli wyraźnego faworyta do sobotniego spotkania przystąpi Barcelona.

Valencia – FC Barcelona, historia

Valencia ostatnie ligowe zwycięstwo nad Barceloną odniosła w styczniu 2020 roku, kiedy przed własną publicznością na Mestalla wygrała 2:0. Ostatnie dwa mecze na Mestalla zakończyły się już jednak wygranymi Barcelony – 3:2 w sezonie 2020/21 i 4:1 w sezonie 2021/22. W ostatnich z tych pojedynków skutecznością błysnął nieobecny już w stolicy Katalonii Pierre-Emerick Aubameyang, który zdobył trzy gole dla swojego zespołu.

Valencia – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie wskazują Barcelonę jako wyraźnego faworyta sobotniego spotkania na Mestalla. Kursy na wygraną Dumy Katalonii oscylują w okolicy 1.60. Taki kurs, który wydaje się całkiem interesujący, znajdziesz między innymi w ofercie STS. Dodatkowo zakład na ten mecz możesz zabezpieczyć cashbackiem do 100 zł. Aby go otrzymać wystarczy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Valencia – Barcelona, przewidywane składy

Obie drużyny nie zagrają w sobotni wieczór w najmocniejszych zestawieniach. W drużynie Valencii nie zobaczymy trzech kontuzjowanych zawodników – Samu Castillejo, Mouctara Diakhaby’ego i Jaume Domenecha.

W zespole Barcelony zabraknie natomiast zmagających się z urazami Ronalda Araujo, Memhipsa Depay’a i Sergiego Roberto. W porównaniu do ostatnich spotkań, w kadrze meczowej może znaleźć się natomiast miejsce dla Andreasa Christensena, który problemy zdrowotne ma już za sobą.

Valencia: Mamardashvili – Correia, Paulista, Guillamon, Gaya – Musah, Almeida, Foulquier – Lino, Cavani, Kluivert

Barcelona: ter Stegen – Bellerin, Kounde, E. Garcia, Balde – Gabi, De Jong, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati

Valencia – Barcelona, transmisja meczu

Mecz 12. kolejki Valencia – Barcelona w polskiej telewizji będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę (29 października) o godzinie 21:00. Jeżeli nie masz dostępu do tego kanału, mecz możesz obejrzeć zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Aby mieć dostęp do darmowej transmisji wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon w ciągu ostatnich 24 godzin przed meczem.

Można również skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji na dostęp do usługi CANAL+ online. Pozwala ona zaoszczędzić nawet 96 zł, bowiem za półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy tylko 288 zł. Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja konta w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

