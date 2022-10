PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać mecz Valencia – FC Barcelona? Przed rozpoczęciem mistrzostw świata Duma Katalonii rozegra jeszcze trzy ligowe spotkania. Pierwsze z nich czeka ją w sobotni wieczór na Estadio Mestalla. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Valencia – FC Barcelona. Zobacz jak otrzymać dostęp do transmisji za darmo.

Valencia – FC Barcelona, gdzie oglądać

W tym roku FC Barcelona może się już skupić na pozostałych do rozegrania ligowych spotkaniach. Duma Katalonii nie ma już szans na wyjście z grupy Ligi Mistrzów i wiosną będzie występować na boiskach Ligi Europy. Zanim to jednak nastąpi drużynę Xaviego Hernandeza czekają ważne ligowe spotkania. Przed rozpoczęciem mundialu w Katarze Barcelona ma do zdobycia jeszcze dziewięć punktów i to będzie jej celem.

O pierwszy komplet punktów Barcelona zagra w sobotni wieczór w Walencji. Zajmująca drugie miejsce w La Liga drużyna Roberta Lewandowskiego będzie faworytem potyczki z Valencią, która wygrała tylko jeden z pięciu ostatnich ligowych meczów. Duma Katalonii w tym czasie odniosła cztery zwycięstwa i doznała jednej porażki.

Jeżeli goście zagrają na takim samym poziomie, jak w dwóch ostatnich meczach z Villarreal i Athletic Bilbao, to nie powinni mieć problemów z sięgnięciem po pełną pulę.

Valencia – FC Barcelona, transmisja TV

Mecz Valencia – Barcelona rozegrany zostanie w ramach 12. kolejki La Liga i odbędzie się w sobotę (29 października) o godzinie 21:00. Transmisja w TV z meczu będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Osoby, które nie posiadają dostępu do tego kanału, mogą skorzystać z darmowej transmisji w usłudze STS TV. Informacje na ten temat zamieszczamy poniżej.

Valencia – FC Barcelona: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie ligowe mecze Barcelony możemy oglądać zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Jest ona dostępna dla wszystkich klientów największego polskiego bukmachera. Jeżeli nie masz jeszcze konta w STS to nic straconego. Wystarczy spełnić dwa warunki i cieszyć się darmową transmisją z meczu Valencia – Barcelona.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Valencia – Barcelona zostanie odblokowany

Valencia – Barcelona, transmisja online

Jeden ze sposób – zupełnie darmowy – na oglądanie meczu Valencia – Barcelona za pośrednictwem internetu przedstawiliśmy powyżej. Umożliwia to rejestracja konta w STS, który oferuje swoim klientom dostęp do platformy STS TV.

Inną opcją na oglądanie meczu online jest skorzystanie z usługi CANAL+ online, do której dostęp Czytelnicy naszego serwisu mogą uzyskać w promocyjnej cenie. Za półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy tylko 288 zł. To o aż 96 zł mniej niż w standardowej ofercie z miesięczną subskrypcją. Aby skorzystać z promocji wystarczy zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony i wybrać odpowiednią opcję.

Valencia – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zgodnie wskazują faworyta tego spotkania. Jest nim oczywiście zespół Barcelony, na zwycięstwo którego można postawić nawet po kursie przekraczającym 1.60.

Estadio Mestalla LaLiga Valencia CF FC Barcelona 5.20 4.50 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2022 09:21 .