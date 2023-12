IMAGO/Bagu BlancoxxPRESSINPHOTO Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Valencia CF FC Barcelona

Valencia – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona doznała w ostatnim tygodniu dwóch kolejnych porażek. Na trzecią nie może sobie pozwolić. Okazję na przełamanie ma bardzo dobrą, bowiem zmierzy się z jeszcze gorzej spisującą się w ostatnim czasie Valencią. Podopieczni Xaviego Hernandeza tracąc punktu w sobotnim meczu, moim zdaniem wypiszą się już z walki o mistrzostwo Hiszpanii. Czy taki scenariusz jest możliwy? Oczywiście tak, ale piłkarze Barcelony zdają sobie sprawę ze swojej sytuacji i można spodziewać się z ich strony dużej determinacji do zdobycia trzech punktów. Jeżeli dołożą do tego skuteczność, to powinni wywieźć z Mestalla komplet punktów. Ja stawiam na wygraną gości. Mój typ: zwycięstwo Barcelony

Valencia – Barcelona, ostatnie wyniki

Tylko jeden punkt w czterech ostatnich ligowych spotkaniach zdobyła Valencia. W pokonanym polu zostawiały ją zespoły Realu Madryt (1:5), Girony (1:2) i Getafe (0:1). Uniknąć porażki udało jej się tylko w meczu z Celtą Vigo, który zakończył się bezbramkowym remisem. Warto również zaznaczyć, że wcześniej Valencia notowała serię czterech ligowych meczów bez przegranej.

Barcelona w ostatnim czasie również sprawia swoim kibicom zawód za zawodem. Przed tygodniem Duma Katalonii przed własną publicznością przegrała 2:4 z rewelacją obecnego sezonu – Gironą. W środku tygodnia skompromitowała się natomiast w Lidze Mistrzów, ulegając w ostatnim spotkaniu fazy grupowej 2:3 Royal Antwerp.

Duma Katalonii do sobotniego spotkania przystąpi zajmując dopiero czwarte miejsce w tabeli. Do prowadzącej obecnej Girony traci aż siedem punktów. Valencia plasuje się natomiast w środku ligowej tabeli, z bezpieczną przewagą nad strefą spadkową.

Valencia – Barcelona, historia

FC Barcelona wygrała pięć ostatnich ligowych spotkań z Valencią, a od sześciu jest niepokonana. Ostatnie dwa pojedynki, które odbyły się w poprzednim sezonie, zakończyły się skromnymi wygranymi 1:0 Dumy Katalonii. W pierwszym na Estadio Mestalla trzy punkty Barcie zapewnił w doliczonym czasie gry Robert Lewandowski, natomiast w drugim spotkaniu na Camp Nou zwycięskiego gola zdobył Raphinha.

Valencia – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest faworytem sobotniego spotkania, choć w ostatnim czasie prezentuje się bardzo słabo. Kurs na wygraną Dumy Katalonii to obecnie około 1.65 – 1.67. Z kolei kurs na zwycięstwo Valencii potrafi sięgać 5.10. Stawiając kupon na ten mecz warto zabezpieczyć go zakładem bez ryzyka 100 zł w STS. Będziesz mógł go skorzystać podając podczas rejestracji kod do STS GOAL

Valencia – Barcelona, typ kibiców

Valencia – Barcelona, przewidywane składy

Valencia do sobotniego spotkania przystąpi poważnie osłabiona. Na murawie nie będą mogli pojawić się nie tylko dwaj kontuzjowani zawodnicy – Jose Gaya i Andre Almeida, ale również dwóch kluczowych piłkarzy pauzujących za kartki. Zawieszeni pozostają Gabriel Paulista i Javi Guerra.

W wyjściowym składzie Barcelony możemy spodziewać się dużych zmian względem środowego spotkania w Lidze Mistrzów. Xavi Hernandez na pewno nie będzie mógł skorzystać z usług leczących urazy Inigo Martineza, Marcosa Alonso, Gaviego i Marca-Andre ter Stegena. Gotowy do gry powinien być natomiast Frenkie de Jong, który ostatnio zmagał się z chorobą.

Valencia CF Ruben Baraja 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 1 Jaume Doménech 6 Hugo Guillamón 7 Sergi Canos 13 Cristian Rivero 15 Cenk Özkacar 17 Roman Yaremchuk 21 Jesús Vázquez 22 Alberto Mari 27 Pablo Gozálbez 30 Hugo González 3 Álex Balde 7 Ferrán Torres 18 Oriol Romeu 26 Ander Astralaga 27 Lamine Yamal 31 Diego Kochen 32 Fermín López 33 Pau Cubarsí

Valencia – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Valencia – Barcelona odbędzie się w sobotę (16 grudnia) o godzinie 21:00. Będzie można go oglądać na kanale Eleven Sports 1, a także za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Dostęp do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium możesz uzyskać teraz z rabatem 240 zł, jeżeli zdecydujesz się na wykupienie od razu rocznego dostępu. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

