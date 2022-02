US Salernitana – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

US Salernitana – AC Milan to ostatni sobotni mecz w ramach 26. kolejki Serie A. Rossoneri podejdą do tej batalii, chcąc odnieść osiemnaste zwycięstwo w sezonie. Gospodarze liczą jednak na sprawienie niespodzianki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu Salernitana – Milan, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



Salernitana Serie A



19.02.2022

20:45



Stadio Arechi

AC Milan

US Salernitana – AC Milan, typy na mecz i przewidywania

Obie ekipy w ligowej klasyfikacji dzieli przepaść. Salernitana broni się przed spadkiem z Serie A. Tymczasem AC Milan walczy o mistrzostwo Włoch. Mając na uwadze, że pod koniec minionego roku podopieczni Stefano Pioliego odnieśli spokojne zwycięstwo, to nie spodziewamy się niespodzianki w sobotni wieczór. Nasz typ: wygrana Milanu.

US Salernitana – AC Milan, sytuacja kadrowa

Lista nieobecnych w szeregach zespołu Stefano Colantuno liczy aż ośmiu zawodników. W gronie nieobecnych na bój z Milanem znajdują się: Leonardo Capezzi, Mamadou Coulibaly, Vincenzo Fiorillo, Matteo Ruggeri, czy Stefan Strandberg. Czerwono-czarni muszą sobie natomiast radzić bez: Simona Kjaera, Zlatana Ibrahimovicia oraz Matteo Gabbii.

US Salernitana – AC Milan, ostatnie wyniki

US Salernitana w tym roku zaliczyła jak na razie tylko jedno zwycięstwo, gdy w styczniu pokonała Hellas Weronę (2:1). W pozostałych czterech meczach ligowy outsider zaliczył dwie porażki i dwa remisy. Ostatnio drużyna Pawła Jaroszyńskiego podzieliła się punktami z Genoą.

AC Milan może pochwalić się natomiast trzema kolejnymi zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki. Rossoneri w lidze włoskiej rozprawili się z Sampdorią (1:0) i Interem Mediolan (2:1). Tymczasem w meczu Coppa Italia rozbili Lazio (4:0).

US Salernitana – AC Milan, historia

W każdym z trzech ostatnich meczów między oboma zespołami Milan był górą. Rossoneri w grudniu minionego roku pokonali Salernitanę 2:1. Wcześniej natomiast mierzyli się z tą drużyną w sezonie 1998/1999. W roli gościa Milan wygrał wówczas 2:1, a na swoim obiekcie zwyciężył 3:2.

US Salernitana – AC Milan, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Stefano Colantuono w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 8,65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

US Salernitana – AC Milan, przewidywane składy

Salernitana: Sepe – Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri, Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly, Bonazzoli, Ribery, Djuric

AC Milan: Maignan – Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Brahim Diaz, Leao, Giroud.

US Salernitana – AC Milan, transmisja meczu

Mecz Salernitana – Milan będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1. Potyczka zacznie się w sobotę o godzinie 20:45.

