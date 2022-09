PressFocus Na zdjęciu: Serge Gnabry z piłkarzami Bayernu

Union Berlin – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Bundesligi. W poprzedniej kolejce Borussia Moenchengladbach udowodniła, że Bayern Monachium da się powstrzymać. Potrzeba do tego jednak sporej koncentracji i wysokiej klasy bramkarza. Czy Union Berlin posiada te atuty?

Union Berlin – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Patrząc po wynikach, jaki osiągają w tym sezonie piłkarze Unionu kibice przecierają oczy ze zdumienia. Drużyna z Berlina jest wciąż w lidze niepokonana i zajmuje obecnie drugie miejsce z taką samą liczbą punktów co Bayern Monachium. Można zatem mówić z przymrużeniem oka w sobotę o meczu na szczycie ligi niemieckiej. W poprzedniej kolejce podopieczni Ursa Fischera rozgromili na wyjeździe aż 6:1 Schalke i wysłali Bawarczykom wyraźny sygnał – nie jesteśmy chłopcami do bicia. Mistrzowie Niemiec nie powinni lekceważyć rywala, który wygrał w tym sezonie również z RB Lipsk.

Bayern Monachium w pierwszych kolejkach szedł jak burza i zatrzymała go dopiero Borussia Moenchengladbach. Mecz życia rozegrał wówczas Yann Sommer, który niemal w pojedynkę powstrzymał Bawarczyków notując rekordową w historii Bundesligi liczbę interwencji w jednym meczu. Gdyby nie heroiczna postawa Szwajcara, Źrebaki najprawdopodobniej wysoko przegrałyby ten mecz. Ostatni mecz niech więc nie zamydli oczu obserwatorom – Bayern posiada imponującą siłę w ofensywie i stratę punktów w ostatnim meczu na pewno będzie chciał powetować sobie w spotkaniu z Unionem. Trudno nam wyobrazić sobie, żeby defensywa ich sobotniego rywala miała przetrwać napór napastników Die Roten. Nasz typ: Bayern Monachium Powyżej 2.5 gola.

Union Berlin – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

W czterech meczach ligowych Union zanotował trzy zwycięstwa i jeden remis. Tylko Mainz urwało im punkty. W poprzedniej kolejce drużyna z Berlina potężnie zaskoczyła, aplikując aż sześć bramek Schalke. W dobrej formie są napastnicy Sheraldo Becker i Sven Michel, którzy trafiali w tamtym meczu do siatki po dwa razy.

Rysą na szkle ostatnich występów Bayernu jest wynik meczu z Borussią Moenchengladbach. Poza spotkaniem ze Źrebakami Die Roten rozjeżdżali wręcz kolejnych rywali, strzelając aż 15 bramek w trzech meczach. Daje to naturalnie średnią pięciu goli na spotkanie. Dopiero Yann Sommer dał radę powstrzymać napór bawarskiej ofensywy.

Union Berlin – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Sporą stratą dla trenera Fischera może być brak kontuzjowanego Diogo Leite. Portugalczyk w meczu z Schalke doznał urazu klatki piersiowej i może zabraknąć go w starciu z Bayernem. Do tej pory 23-latek rozegrał wszystkie mecze ligowe w tym sezonie w pełnym wymiarze czasowym. W kadrze Unionu zabraknie na pewno również Timo Baumgartla. Takich problemów nie ma Julian Nagelsmann. Wszyscy piłkarze Bawarczyków są zdrowi i gotowi do rywalizacji.

Union Berlin – Bayern Monachium, historia

W ubiegłym sezonie mecze Unionu z Bayernem obfitowały w wiele bramek, ale głównie strzelali je Bawarczycy. Mecz w Berlinie zakończył się zwycięstwem Bayernu 5:2, a w Monachium było 4:0. Nie jest to dobra statystyka dla gospodarzy sobotniego spotkania. Ponadto Union nigdy jeszcze nie wygrał z Bayernem Monachium.

Union Berlin – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniego meczu w Berlinie są Bawarczycy. Kursy na wygraną Bayernu Monachium wynosi ok. 1.42, podczas gdy typ na zwycięstwo gospodarzy to aż 7.15. Remis bukmacherzy wyceniają między 5.35, a 5.75. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Union Berlin – Bayern Monachium przewidywane składy

Union: Ronnow – Doekhi, Knoche, Trimmel – Khedira, Thorsby, Trimmel, Haberer, Ryerson – Becker, Siebatcheu

Bayern: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Coman, Gravenberch, Kimmich, Sane – Mane, Mueller

Union Berlin – Bayern Monachium, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie jedynie w sieci na antenie Viaplay. Znajdziecie je również na stronach bukmacherów Betclic, Fortuna, PZBuk i STS. Początek w sobotę 3 września o godzinie 15:30.

