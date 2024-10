Unia Skierniewice - GKS Katowice, typy na mecz 1/16 finału Pucharu Polski. Ekstraklasowicz przyjedzie w środę do trzecioligowca. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Unia – GKS, typy i przewidywania

Starcia drużyn z Ekstraklasy z ekipami z niższych poziomów rozgrywkowych to sól Pucharu Polski. Wielokrotnie w historii zdarzały się mecze, z których zwycięsko wychodził teoretyczny underdog, a faworyt rozczarowywał. W środę GKS Katowice zagra na wyjeździe z trzecioligową Unią Skierniewice. Na papierze oczywistym faworytem będą goście, ale to wcale nie musi być łatwe spotkanie. Unia Skierniewice to lider trzecioligowej tabeli, który w dodatku ma za serię meczów bez porażki. W tej edycji Pucharu Polski Unia sprawiła już dużą sensację, ogrywając po konkursie rzutów karnych Motor Lublin. Jak będzie tutaj? GKS Katowice udowodnił już w tym sezonie, że potrafi grać na wysokim poziomie, dlatego mimo wszystko powinien sobie poradzić. Mój typ – wygrana GKS-u.

Unia – GKS, ostatnie wyniki

Unia Skierniewice jest liderem trzecioligowej tabeli, mając na koncie 30 punktów po czternastu meczach. W miniony weekend Unia ograła na wyjeździe Wigry Suwałki 3-2, a wcześniej zremisowała z Mławianką Mława (0-0) oraz pokonała GKS Wikielec (1-0) i Broń Radom (2-1). Znakomicie dla Unii ułożyło się spotkanie w 1/32 finału Pucharu Polski. Sensacyjnie wyeliminowała wówczas Motor Lublin, skutecznie wykonując rzuty karne.

GKS Katowice przyjedzie do Skierniewic po dotkliwej porażce w Warszawie z tamtejszą Legią (1-4). Niezależnie od wyniku tego meczu, GKS w ostatnich tygodniach prezentuje się naprawdę dobrze. Punktuje na wysokim poziomie, a w dorobku ma cenne zwycięstwa nad Puszczą Niepołomice (6-0) czy Pogonią Szczecin (3-1). Beniaminek walczy o utrzymanie w Ekstraklasie i jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu.

Unia – GKS, historia

Unia Skierniewice i GKS Katowice nie miały okazji w przeszłości mierzyć się ze sobą.

Unia – GKS, kursy bukmacherskie

GKS Katowice to oczywisty faworyt bukmacherów na środowy mecz. Kurs na zwycięstwo gości wynosi około 1.40. W przypadku ewentualnej wygranej Unii Skierniewice jest to nawet 7.10. Kurs na remis waha się między 4.40 a 4.90.

Unia – GKS, transmisja

Środowy mecz Unia Skierniewice – GKS Katowice nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go natomiast śledzić w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 19:00.

