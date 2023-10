TSC Backa Topola – SC Freiburg: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2023)

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: SC Freiburg

TSC – SC Freiburg: przewidywania

Przed nami jeden z wielu czwartkowych spotkań Ligi Europy. O 18:45 zespół TSC Backa Topola z Serbii podejmie drużynę SC Freiburg. Faworyt tego starcia jest oczywiście jeden i są to goście, którzy po dwóch kolejkach są wiceliderem grupy A. TSC z kolei zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem raptem jednego punktu zdobytego w domowej rywalizacji z Olympiakosem. Mój typ na to spotkanie: SC Freiburg wygra mecz i będzie powyżej 2,5 gola.

TSC – SC Freiburg: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa zespołu gospodarzy jest dobra. Właściwie nie słychać o jakiś urazach piłkarzy z Serbii. Z kolei kilka urazów zgłasza ekipa z Bundesligi. Po stronie Freiburga nieobecni będą: Christian Gunter oraz Yannik Keitel.

TSC – SC Freiburg: ostatnie mecze

W ostatni weekend przed czwartkowym meczem oba te zespoły rozgrywały swoje ligowe spotkania. Goście wygrali z 2:1 z Bochum, a TSC tylko zremisowało 1:1 z Vozdovac w wyjazdowym starciu. Ogólnie jednak sytuacja ligowa obu ekip jest nieco inna. Backa Topola zajmuje trzecią lokatę w tabeli ligi serbskiej ze stratą 10 punktów do lidera. Zaś SC Freiburg plasuje się na ósmym miejscu w Bundeslidze.

TSC – SC Freiburg: historia

Będzie to pierwsze spotkanie obu ekip w historii.

TSC Backa Topola – SC Freiburg: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Faworytem jest zespół z Niemiec. Kurs na zwycięstwo gości oscyluje w graniach 1.35. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 5.25 – 5.40. Grając na zwycięstwo gospodarzy stawiamy po kursie około 8.40.

TSC – SC Freiburg: kto wygra?

TSC – SC Freiburg: przewidywane składy

TSC Backa Topola Zarko Lazetic 4-3-3 3-4-3 Freiburg Christian Streich TSC Backa Topola Zarko Lazetic 4-3-3 3-4-3 Freiburg Christian Streich Rezerwowi ▼ 1 Nikola Simic 9 Uros Milovanovic 10 Martin Mircevski 14 Petar Stanic 21 Nikola Kuveljic 23 Nemanja Jorgic 25 Mateja Djordjevic 27 Milos Pantovic 32 Aleksandar Cirkovic 44 Vukasin Krstic 77 Jovan Vlalukin 88 Bence Sós Kenneth Schmidt 4 Lucas Höler 9 Lukas Kübler 17 Junior Adamu 20 Florian Müller 21 Kiliann Sildillia 25 Benjamin Uphoff 31 Jordy Makengo 33 Merlin Röhl 34 Michael Gregoritsch 38

TSC – SC Freiburg: transmisja

Początek meczu TSC – SC Freiburg w czwartek (26 października) o godzinie 18:45. Transmisja spotkania będzie dostępna tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay.

