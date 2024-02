Toulouse FC – Benfica Lizbona: typy i kursy na mecz LIgi Europy. Portugalczycy utrzymają zaliczkę z pierwszego starcia? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadium Municipal już w najbliższy czwartek, 22 lutego o godzinie 18:45.

PressFocus Na zdjęciu: Benfica Lizbona

Toulouse Benfica Lizbona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2024 13:52 .

Toulouse FC – Benfica Lizbona, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowe starcie w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Tuluza w czwartek wieczorem na własnym obiekcie podejmie Benfikę Lizbona. Pierwszy mecz na Estadio da Luz padł łupem Orłów z Portugalii, którzy wygrali 2:1. Czy podopieczni Rogera Schmidta utrzymają zaliczkę sprzed tygodnia i zameldują się w następnej rundzie tych rozgrywek? Na pewno są zdecydowanym faworytem.

Myślę, że mający dużo większe doświadczenie w europejskich pucharach portugalski klub dopełni formalności w rewanżu zaliczając kolejną wygraną. Mój typ: zwycięstwo Benfiki Lizbona.

Toulouse FC – Benfica Lizbona, sytuacja kadrowa

Toulouse Zawodnik Powrót Zakaria Aboukhlal Kontuzja kolana Początek marca 2024 Denis Genreau Uraz pachwiny Początek marca 2024 Christian Mawissa Elebi suspended-(after-2nd-yellow) Po 1 meczu Frank Magri Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Moussa Diarra Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Logan Costa Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Benfica Lizbona Zawodnik Powrót Juan Bernat Uraz mięśnia Połowa marca 2024

Toulouse FC – Benfica Lizbona, ostatnie wyniki

Francuzi w dwóch poprzednich kolejkach Ligue 1 zgarnęli trzy punkty – wygrali 2:1 z AS Monaco oraz przegrali 1:2 z FC Nantes. Portugalczycy w tym samym czasie na ligowym podwórku pokonali Vizelę 6:1 i zremisowali 2:2 z Vitorią Guimaraes.

Toulouse FC – Benfica Lizbona, historia

Tuluza tylko dwa razy w historii stawała naprzeciwko Benfice Lizbona. W obu przypadkach triumfowali Portugalczycy, którzy przed tygodniem pokonali Francuzów 2:1.

Toulouse FC – Benfica Lizbona, kursy bukmacherskie

Toulouse FC – Benfica Lizbona, przewidywane składy

Toulouse FC – Benfica Lizbona, przewidywane składy

Toulouse Carles Martínez 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Benfica Lizbona Roger Schmidt

Toulouse FC – Benfica Lizbona, kto awansuje?

Toulouse FC – Benfica Lizbona, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Stadium Municipal już w najbliższy czwartek, 22 lutego o godzinie 18:45.

