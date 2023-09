Tottenham - Sheffield United, typy na mecz 5. kolejki Premier League. Koguty mają za sobą świetny start sezonu i pragną kontynuować zwycięską passę również po przerwie reprezentacyjnej. W sobotę podejmą przed własną publicznością beniaminka. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Tottenham – Sheffield, typy i przewidywania

Tottenham pod wodzą Ange Postecoglou zachwyca na początku sezonu 2023/2024. Nowy menedżer wprowadził do drużyny wiele świeżości, stawiając na ofensywny styl gry i zawodników, dla których Londyn wydawał się już nie być odpowiednim miejscem. Koguty mają w swoim dorobku dziesięć punktów i serię trzech kolejnych ligowych wygranych. W najbliższą sobotę podejmą przed własną publicznością Sheffield United. Póki co beniaminek nie pokazał, że jest w stanie osiągać w elicie niezłe wyniki, bowiem ma na swoim koncie ledwie punkt. Dla świetnie dysponowanych piłkarzy Tottenhamu powinien więc to być spacerek. Nasz typ – Tottenham wygra więcej niż jedną bramką.

Tottenham – Sheffield, sytuacja kadrowa

Tottenham nie będzie mógł w sobotę skorzystać z kontuzjowanych Rodrigo Bentancura, Bryana Gila i Giovanniego Lo Celso. Zdecydowanie większe problemy kadrowe są w Sheffield United. Z najbliższego meczu wypisani są Rhian Brewster, John Egan, John Fleck, Max Lowe, Ben Osborn oraz Daniel Jebbison.

Tottenham – Sheffield, ostatnie wyniki

Tottenham cieszy się serią trzech kolejnych ligowych wygranych. W weekend poprzedzający przerwę reprezentacyjną Koguty ograły Burnley aż 5-2, a wcześniej rozprawiły się także z Bournemouth (2-0) i zwyciężyły w hicie z Manchesterem United (2-0). W międzyczasie uległy Fulham w Pucharze Ligi Angielskiej, przedwcześnie odpadając z tych rozgrywek.

W minionej kolejce Sheffield United zdołało przełamać czarną serię, dzieląc się punktami z Evertonem (2-2). Przed tym meczem beniaminek przegrał trzykrotnie – z Crystal Palace (0-1), Nottingham Forest (1-2) i Manchesterem City (1-2). Niezły występ przeciwko mistrzom Anglii daje nadzieję, że wkrótce Sheffield zacznie regularnie punktować.

Tottenham – Sheffield, historia

W 2023 roku te drużyny rywalizowały ze sobą w ramach 1/8 Pucharu Anglii. Awans do ćwierćfinału niespodziewanie wywalczyło Sheffield United, wygrywając z faworyzowanym Tottenhamem 1-0. Wcześniej Koguty zanotowały serię dwóch kolejnych zwycięstw nad obecnym beniaminkiem.

Tottenham – Sheffield, kursy bukmacherskie

Gigantycznym faworytem sobotniego meczu jest Tottenham. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi zaledwie 1.28. W przypadku ewentualnej wygranej Sheffield United jest to nawet aż 10.00. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3755 zł, na co składa się między innymi freebet czy bonus od depozytu.

Tottenham – Sheffield, przewidywane składy

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Udogie, Sarr, Bissouma, Solomon, Maddison, Kulusevski, Son

Sheffield: Foderingham, Ahmedhodzić, Trusty, Robinson, Hamer, Norwood, Baldock, Souza, Thomas, Traore, Archer

Tottenham – Sheffield, kto wygra?

Tottenham – Sheffield, transmisja meczu

Sobotni mecz 5. kolejki Premier League pomiędzy Tottenham a Sheffield United rozpocznie się o godzinie 16. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

