Tottenham – Nottingham, typy i przewidywania

Tottenham na przestrzeni ostatnich miesięcy dopuścił się kilku wpadek i niespodziewanych strat punktowych. W tej chwili ekipa Ange Postecoglou skupia się na zajęciu czwartego miejsca w Premier League i zapewnieniu sobie gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Koguty liczą, że wykorzystają potknięcie Aston Villi i wyprzedzą ją w tabeli. W niedzielę zagrają przed własną publicznością z Nottingham Forest. Nie ulega wątpliwościom, że faworyt tej rywalizacji może być tylko jeden. Nottingham broni się przed spadkiem, a Tottenham walczy o znacznie wyższe cele. Mój typ – wygrana Tottenhamu.

Tottenham – Nottingham, ostatnie wyniki

Tottenham w poprzedniej ligowej kolejce podzielił się punktami z West Hamem United (1-1). Wcześniej ograł Luton 2-1 oraz zaliczył kompromitujący występ w derbach Londynu z Fulham, przegrany aż 0-3. W ligowej tabeli Koguty zajmują piąte miejsce, a do Aston Villi tracą trzy punkty.

Nottingham Forest znajduje się tuż nad strefą spadkową. Ma w dorobku tyle samo punktów, co zagrożone Luton. Aktualnie notuje serię trzech kolejnych meczów bez porażki – ostatnio przydarzyło się zwycięstwo z Fulham (3-1), a wcześniej remisy z Crystal Palace (1-1) i właśnie Luton (1-1).

Tottenham – Nottingham, historia

W pierwszej części sezonu Tottenham pokonał na wyjeździe Nottingham Forest 2-0 po trafieniach Richarlisona oraz Dejana Kulusevskiego. Aby przytoczyć ostatnią ligową porażkę Kogutów z tym rywalem, należy sięgnąć pamięcią aż do 1997 roku. Od tego czasu Nottingham Forest ograło londyńczyków jedynie w Pucharze Anglii.

Tottenham – Nottingham, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnej rywalizacji jest oczywiście Tottenham. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.39. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Nottingham Forest jest to nawet 7.20. Kurs na remis waha się między 5.15 a 5.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Wystarczy wpisać kod podczas rejestracji nowego konta.

Tottenham – Nottingham, przewidywane składy

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Udogie, Bissouma, Bentancur, Johnson, Maddison, Werner, Son

Nottingham Forest: Seis, Williams, Omobamidele, Murillo, Aina, Yates, Danilo, Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Wood

Tottenham – Nottingham, kto wygra?

Tottenham – Nottingham, transmisja meczu

Niedzielny mecz 32. kolejki Premier League między Tottenhamem a Nottingham Forest rozpocznie się o godzinie 19:00. Można śledzić transmisję tej rywalizacji za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

