Tottenham – Luton: typy, kursy, zapowiedź (30.03.2024)

Tottenham – Luton, typy i przewidywania

Tottenham to drużyna, która wciąż walczy o czołową czwórkę ligi i awans do Ligi Mistrzów. Z kolei Luton jest zaangażowane w wyścig o utrzymanie. Patrząc na to, trudno oczekiwać niespodzianki. Natomiast Koguty nie prezentują równej formy i nie będzie zdziwieniem, jeśli w tym spotkaniu obie drużyny strzelą gola.

Tottenham – Luton, sytuacja kadrowa

Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Alfie Whiteman Uraz kostki Kilka tygodni Manor Solomon Uraz łąkotki Nieznany Ryan Sessegnon Uraz uda Nieznany Fraser Forster Złamana noga Koniec kwietnia 2024 Micky van de Ven Kontuzja kolana Niepewny

Luton Zawodnik Powrót Tom Lockyer Problemy z sercem Początek lipca 2024 Marvelous Nakamba Kontuzja kolana Połowa maja 2024 Mads Juel Andersen Kontuzja łydki Koniec kwietnia 2024 Elijah Adebayo Uraz uda Połowa maja 2024 Dan Potts Nieznany Nieznany Albert Sambi Lokonga Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024 Joe Johnson Choroba Początek kwietnia 2024 Jacob Brown Kontuzja kolana Początek kwietnia 2024 Amarii Bell Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Gabriel Osho Kontuzja kolana Połowa kwietnia 2024 Chiedozie Ogbene Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024

Tottenham – Luton, ostatnie wyniki

Tottenham w poprzednich pięciu meczach Premier League zanotował trzy zwycięstwa i dwie porażki. Tuż przed przerwą reprezentacyjną Koguty zostały rozbite przez Fulham 0:3.

Z kolei Luton ma za sobą serię ośmiu meczów bez wygranej w Premier League. Beniaminek zaliczył pięć porażek i trzy remisy, tym samym zbliżająć się do strefy spadkowej.

Tottenham – Luton, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą tylko raz. W rundzie jesiennej Tottenham pokonał Luton 1:0.

Tottenham – Luton, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Tottenham, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.22, a typ na zwycięstwo Lutonto mniej więcej 10.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 7.50. To spotkanie można obstawić w Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Tottenham – Luton, przewidywane składy

Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Rezerwowi ▼ 4 Oliver Skipp 5 Pierre Emil Højbjerg 12 Emerson Royal 16 Timo Werner 18 Giovani Lo Celso 22 Brennan Johnson 30 Rodrigo Bentancur 33 Ben Davies 40 Brandon Austin 1 James Shea 8 Luke Berry 10 Cauley Woodrow 23 Tim Krul 30 Andros Townsend 38 Joe Johnson 43 Zack Nelson 44 Axel Piesold 48 Dominic Martins

Tottenham – Luton, typ kibiców

Tottenham – Luton, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu Tottenham – Luton już w najbliższą sobotę 30 marca o godzinie 16:00.

