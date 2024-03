Tottenham – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (02.03.2024)

Tottenham zmierzy się z Crystal Palace w 27. kolejce Premier League. Podopieczni Ange Postecoglu potrzebują zwycięstwa, aby utrzymać kontakt z czołową czwórką w lidze. Czy Koguty dadzą radę Orłom? Zapraszam do zapowiedzi tego meczu na naszym portalu.

Tottenham – Crystal Palace: typy bukmacherskie

Tottenham nie może sobie pozwolić na kolejną stratę punktów w lidze. Po tym jak tydzień temu przegrali z Wolverhampton, muszą wrócić na zwycięskie tory, aby wciąż trzymać kontakt z TOP4 Premier League. Dla podopiecznych Ange Postecoglu celem w tym sezonie jest awans do Ligi Mistrzów, a ten uzyskają w przypadku jeśli skończą rozgrywki w najlepszej czwórce. Koguty do tego meczu przystąpi osłabieni ze względu na kontuzję Richarlisona. W meczu nie wystąpi również Pedro Porro, który do gry ma wrócić mniej więcej za tydzień. Natomiast Crystal Palace znajduje się w dobrych nastrojach, po tym jak wygrali pierwszy mecz pod wodzą Olivera Glasnera. Orły nie dały większych szans Burnley, wygrywając 3:0. W obozie gości na pewno zabraknie dwóch kluczowych piłkarzy. Marc Guehi oraz Michael Olise zmagają się z urazami.

Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki obu drużyn, należy zwrócić szczególną uwagę na to, że w ich spotkaniach pada duża liczba goli. Zarówno Tottenham, jak i Crystal Palace w 4 z 5 ostatnich meczów pokrywali linię powyżej 2.5 bramek. Co więcej, w każdym z tych spotkań obie drużyny strzelały gole. Zatem moim zdaniem w nadchodzącym meczu obu drużyn możemy spodziewać się przynajmniej po jednym golu każdej z drużyn. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola.

Tottenham – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Tottenham w ostatnich czterech meczach zgarnął 7 na 12 możliwych punktów. Koguty dwukrotnie wygrali najpierw z Brentford 3:2, a następnie z Brighton 2:1. Mecz z Evertonem zakończył się remisem 2:2, a porażka przydarzyła się, jak już wcześniej wspominałem w spotkaniu z Wolverhampton 1:2.

Crystal Palace przerwała serię 3 meczów bez zwycięstwa w Premier League. Ostatnia kolejka przyniosła im trzy punkty w meczu z Burnley, gdzie podopieczni Olivera Glasnera wygrali 3:0. Wcześniej zdobyli punkt w starciu z Evertonem, remisując 1:1. Natomiast z pojedynku z Orłami górą byli Chelsea 1:3 oraz Brighton 1:4.

Tottenham – Crystal Palace: historia

W tym sezonie obie drużyny spotkały się w 10. kolejce Premier League. Na stadionie Selhurst Park górą był Tottenham, który wygrał 2:1. Wygraną Kogutów zakończyły się również mecze w poprzednim sezonie, gdy najpierw pokonali Crystal palace 4:0 na wyjeździe, a później 1:0 u siebie.

Tottenham – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem meczu Tottenham – Crystal Palace jest drużyna gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Spurs wynosi 1.50, zaś na zwycięstwo gości współczynnik oscyluje w granicach 6.00. W przypadku jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera Superbet, to przy rejestracji możesz skorzystać z naszego kodu GOAL. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Tottenham – Crystal Palace: transmisja meczu

Spotkanie Tottenham – Crystal Palace odbędzie się 2 marca 2024 roku. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

