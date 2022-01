Tottenham – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (12.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Heung-Min Son i Ngolo Kante

Nadszedł czas na rewanż półfinałowej rywalizacji w ramach Pucharu Ligi Angielskiej. W środę (12 stycznia) Tottenham zagra z Chelsea. Poprzedni mecz tych ekip zakończył się pewnym triumfem The Blues. Jak będzie tym razem? Sprawdź nasz typ i kursy bukmacherskie.

Tottenham – Chelsea, typy i przewidywania

Patrząc na oba zespoły, więcej aspektów sporotwych przemawia na korzyść Chelsea. Natomiast Tottenham zrobi wszystko, aby przed własną publicznością odrobić straty z nawiązką. Jedni i drudzy rozstrzelali się kilka dni temu w Pucharze Anglii, więc teraz również nie powinno zabraknąć goli.

Nasza redakcja spodziewa się ofensywnej gry gospodarzy. W głównym typie stawiamy, że pierwszy worek z bramkami rozwiąże Tottenham.

Tottenham – Chelsea, ostatnie wyniki

Antonio Conte sprawił, że Tottenham zdecydowanie lepiej wygląda w Premier League. Od czasu przejęcia sterów w klubie przez Włocha, Spurs nie zaznali smaku porażki. Nieco inaczej wygląda już sytuacja w krajowym pucharze. W mniej prestiżowym Carbao Cup, Koguty zostały rozbite przez Chelsea w pierwszym półfinale na Stamford Bridge (0:2). Poprawa nastrojów przyszła jednak dość szybko, gdy kilka dni później udało się pokonać niżej notowane Morecambe (3:1) w ramach III. rundy Pucharu Anglii.

Tymczasem Chelsea w grudniu musiała walczyć z własnymi demonami. Kontuzje i Covid przyczyniły się do utraty cennych punktów, ale wszystko wskazuje na to, że londyńczycy powoli wracają do starych nawyków. The Blues zyskali na pewności siebie po ostatniej wygranej nad Spurs, a do tego nie dali żadnych szans Chesterfield (5:1) również w III. rundzie Pucharu Anglii.

Tottenham – Chelsea, historia

W poprzednim meczu zwycięstwo padło łupem Chelsea (2:0). Wówczas Tottenham zagrał bardzo przeciętne spotkanie, stąd teraz zechce zawalczyć o całą pulę. Z kolei we wrześniu obie drużyny grały ze sobą w lidze. Wtedy też lepsi okazali się The Blues, wygrywając (3:0).

Tottenham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Tottenham – Chelsea, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w telewizji przeprowadzi Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4.

