Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak vs Jakub Rzeźniczak - typy i kursy na walkę na gali Clout MMA 5. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest były piłkarz Legii Warszawa.

Jakub Rzeźniczak zawalczy z Tomaszem “Szalonym Reporterem” Matysiakiem na Clout MMA 5

To starcie jest uznawane za jedno z najciekawszych na sobotniej gali

Sprawdź nasze typy na walkę Tomasz Matysiak vs Jakub Rzeźniczak

Tomasz “Szalony Reporter” Matysiak vs Jakub Rzeźniczak: kursy od Fortuny

Według proponowanych kursów faworytem jest Rzeźniczak. Zapewne wynika to ze sportowej przeszłości byłego piłkarza m.in. Legii Warszawa. Współczynnik na jego wygraną to około 1.27, zaś na Matysiaka oscyluje w granicach 3.09.

Tomasz “Szalony Reporter” Matysiak vs Jakub Rzeźniczak: typy na walkę wieczoru

Gale freak-fight czasami dostarczają niespodziewanych rozstrzygnięć. Jednak w tym przypadku raczej trudno znaleźć argumenty, które będą przemawiały za “Szalonym Reporterem”.

Fortuna 1.65 Rzeźniczak wygra przed czasem Zagraj!

Jakub Rzeźniczak to były zawodowy sportowiec. Po zakończeniu kariery piłkarskiej kontrowersyjny zawodnik nadal utrzymuje formę i wydaje się, że warunkami fizycznymi zdecydowanie przewyższa Tomasza Matysiaka. W związku z tym ciekawą opcją do obstawienia może być to, że Rzeźniczak wygra przed czasem.

Co jeszcze warto obstawić na Clout MMA 5?

Sobotnia gala to nie tylko walka “Szalonego Reportera” z Rzeźniczakiem. W karcie znajduje się kilka innych starć, które z pewnością zainteresują kibiców. Dlatego zapraszamy po więcej typów do zapowiedzi na Clout MMA 5. Znajdziesz tam również inną propozycję na walkę wieczoru.

