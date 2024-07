Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (20.07.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Górnik Łęczna

Stal Stalowa Wola Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2024 20:51 .

Stal – Górnik: typy bukmacherskie

Dla Stali Stalowa Wola sobotnia potyczka z Górnikiem Łęczna będzie pierwszym od czternastu lat meczem w 1. Lidze. Z kolei Duma Lubelszczyzny w poprzednim sezonie był o krok od awansu do Ekstraklasy. W nadchodzącej kampanii ekipa z Łęcznej ponownie będzie chciała powalczyć o promocję do wyższej ligi. Dlatego moim zdaniem w spotkaniu Stal – Górnik to goście zgarną komplet punktów, zgłaszając tym samym aspirację do walki o czołowe lokaty w Betclic 1. Lidze. Mój typ: Górnik Łęczna wygra.

Betclic 2.75 Górnik Łęczna wygra Zagraj!

Stal – Górnik: ostatnie wyniki

Zarówno Stal, jak i Górnik nie imponowali formą w meczach sparingowych. Stalówka wygrała zaledwie jedno spotkanie z Bronią Radom (3:0). Pozostałe cztery kontrolne sparingi zakończyły się porażką m.in. z Bruk Betem (0:2), Pogonią Sokół Lubaczów (1:3), Podlasiem Biała-Podlaska (0:1) i Resovią Rzeszów (1:3).

W przypadku zespołu Górnika sytuacja wygląda nieco lepiej, bowiem na pięć spotkań wygrali dwa mecze, raz zremisowali i dwukrotnie przegrali. Triumf odnieśli z Pogonią Siedlce (3:1) i Zniczem Pruszków (2:1). Wynikiem remisowym (1:1) zakończyła się rywalizacja z Wieczystą Kraków. Natomiast schodzili pokonani z boiska w rywalizacji z Koroną Kielce (1:6) oraz Hapoelem Beer Sheva (1:4).

Stal – Górnik: historia

Ostatni raz obie drużyny spotkały się ze sobą w 2021 roku. Wtedy w meczu towarzyskim górą był Górnik Łęczna, wygrywając (3:0) ze Stalą. Biorąc pod uwagę pięć ostatnich spotkań bezpośrednich, bilans korzystniej wypada po stronie zielono-czarnych. Duma Lubelszczyzny wygrała 3 mecze. Poza wcześniej wspomnianym triumfem odnieśli również zwycięstwo (1:0) oraz w 2. lidze w sezonie 2019/2020 zgarnęli komplet punktów, wygrywając (3:1). Natomiast zespół Hutników w tym samym sezonie w rundzie rewanżowej wygrał (2:1). Wcześniej odnieśli zwycięstwo w przedostatniej kolejce kampanii 2018/2019, wygrywając (2:1).

Stal – Górnik: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta meczu Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna. Nieco niższy kurs oferują na zwycięstwo gości, bowiem współczynnik u bukmachera Betclic wynosi 2.49. Z kolei zwycięstwo gospodarzy można zagrać z kursem 2.54. Jeśli założysz konto w Betclic korzystając z naszego kodu promocyjnego GOAL będziesz mógł skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Stal Stalowa Wola Górnik Łęczna 2.55 3.18 2.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2024 20:51 .

Stal – Górnik: kto wygra?

Kto wygra mecz? Stal Stalowa Wola 0% Remis 0% Górnik Łęczna 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Stal Stalowa Wola

Remis

Górnik Łęczna

Stal – Górnik: transmisja meczu

Spotkanie 1. kolejki Betclic 1. Ligi Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna odbędzie się w sobotę (20 lipca) o godzinie 19:35. Mecz będzie można oglądać w internecie dzięki usłudze Betclic TV oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Aby skorzystać z możliwości oglądania spotkania w usłudze Betclic TV, należy założyć konto u bukmachera oraz wpłacić dowolne środki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.