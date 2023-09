Stal Rzeszów – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2023)

Pressfocus fot. Tomasz Kudala Na zdjęciu: Mateusz Szwoch

Stal Rzeszów – Wisła Płock, typy i przewidywania

Tylko cztery punkty w siedmiu kolejkach obecnego sezonu uzbierała Stal Rzeszów. Jak na drużynę, która w ubiegłym sezonie brała udział w barażach o Ekstraklasę jest to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Niewiele lepiej wiedzie się Wiśle Płock. Nafciarze mieli nadzieję na szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, jednak na razie mają problem z regularnością. Tylko dwa zwycięstwa w siedmiu kolejkach to wynik nieakceptowalny dla kibiców ekipy z Płocka. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Stal Rzeszów – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

W najbliższym spotkaniu gospodarze nie będą mogli liczyć na kontuzjowanych Franciszka Polowca i Adlera. Pełną kadrę do dyspozycji ma natomiast Marek Saganowski.

Stal Rzeszów – Wisła Płock, ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Stal Rzeszów przegrała po zaciętym meczu z Motorem Lublin 2:3. Wcześniej udało jej się zanotować jedynie zwycięstwo ze znajdującym się również w strefie spadkowej Chrobrym Głogów.

Wisła Płock po wysokiej porażce z GKS-em Katowice 1:4 szybko się podniosła i wygrała z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 3:1. W 6. kolejce poległa w rywalizacji z Górnikiem Łęczna 0:1, a kilka dni później wygrała z Polonią Warszawa.

Stal Rzeszów – Wisła Płock, historia

Ostatni raz te drużyny miały okazję rywalizować 10 lat temu. Wówczas grały w II lidze. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Bilans spotkań bezpośrednich jest równy. Jedno zwycięstwo Stali, jedno Wisły Płock i dwa remisy.

Stal Rzeszów – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają ekipie z Płocka. Kurs na wygraną Wisły wynosi 2.30. Typ na triumf Stali Rzeszów to już 3.00. Najwyższą wartość ma kurs na remis – 3.50.

Stal Rzeszów – Wisła Płock, kto wygra

Stal Rzeszów – Wisła Płock, przewidywane składy

Stal: Wrąbel – Warczak, Góra, Kościelny, Wachowiak – Danielewicz, Kądziołka, Ponce – Łyczko, Sadłocha, Prokic

Wisła Płock: Gradecki – Niepsuj, Szymański, Biernat, Spremo – Gric, Szwoch, Thiakane, Chrupalla, Gerbowski – Sekulski

Stal Rzeszów – Wisła Płock, transmisja

Niestety mecz Stali Rzeszów z Wisłą Płock nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie jednak online. Dostęp do niej uzyskacie dzięki wykupieniu abonamentu na Polsat Go Box.

