fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Stal Rzeszów – Wisła Kraków to jeden z trzech sobotnich meczów 10. kolejki Fortuna 1 Ligi. Biała Gwiazda będzie w tym starciu faworytem. Aczkolwiek podopieczni Daniela Myśliwca chcą pokrzyżować plany 13-krotnych mistrzów Polski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

1. liga Stal Rzeszów Wisła Kraków 3.75 3.45 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2022 14:57 .

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, typy i przewidywania

W ligowej tabeli obie ekipy dzieli różnica pięciu oczek. Wisła Kraków ma jednak ambicje związane z błyskawicznym powrotem do elity. Z kolei Stal Rzeszów ma zamiar przede wszystkim wywalczyć spokojne utrzymanie. Podopieczni Jerzego Brzęczka przystąpią do starcia po porażce z Puszczą Niepołomice (2:3). Tymczasem rzeszowianie ostatnio ulegli Zagłębiu Sosnowiec (0:1). Biorąc jednak pod uwagę to, że wiślacy na wyjeździe przegrywali z GKS-em Tychy (1:3) i Chrobrym Głogów (1:2), a Stal u siebie pokonywała ŁKS (1:0) i Podbeskidzie (5:0), to spodziewamy się wiktorii gospodarzy. Nasz typ: wygrana Stali.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Ekipa Daniela Myśliwca złapała ostatnim czasie zadyszkę. Stal przegrała w lidze z Zagłębiem Sosnowiec (0:1), a wcześniej uległa w Fortuna Pucharze Polski kieleckiej Koronie po serii rzutów karnych.

W roli gospodarza jednak w tej kampanii rzeszowianie przegrali tylko raz, gdy panaceum na Stal znalazł Ruch (3:2). W pozostałych czterech potyczkach ekipa z Rzeszowa zaliczyła trzy zwycięstwa i remis.

Team z Krakowa ma natomiast za sobą niespodziewaną wpadkę z Puszczą Niepołomice. Biała Gwiazda przegrała z drużyną Tomasza Tułacza jednym golem (2:3). Ogólnie w ligowych zmaganiach wiślacy w czterech ostatnich meczach zaliczyli trzy porażki.

W tej kampanii na wyjeździe w czterech meczach Wisła wygrała dwa razy i dwukrotnie przegrywała. Pocieszające dla fanów Białej Gwiazdy może być to, że w tym sezonie w Rzeszowie wiślacy wygrali już z Resovią (2:0).

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą o ligowe punkty po raz pierwszy od kampanii 1987/1988. Wówczas górą byli rzeszowianie (2:0). Ogólnie w 22 spotkaniach tylko pięć razy górą byli rzeszowianie, siedem starć zakończyło się remisem i 10 zwycięstw zaliczyli krakowianie.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Jerzego Brzęczka w Fuksiarz zakłady bukmacherskie wynosi 2,00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z cashbacku do 500 zł bez obrotu.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Fortuna 1 Ligi będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Stal – Wisła transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 17:30.

