Stal Rzeszów – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (04.08.2024)

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, typy i przewidywania

Niedzielną rywalizację w 3. kolejce Betclic 1. Ligi rozpocznie spotkanie Stali Rzeszów z Miedzią Legnica. Według notowań bukmacherów faworytem spotkania są przyjezdni, którzy nieco lepiej zainaugurowali sezon 2024/2025.

Legniczanie nieco rozczarowali w poprzedniej kampanii rozgrywek, zajmując miejsce poza strefą barażową o awans do Ekstraklasy. Tym razem Miedź chce uniknąć takiego scenariusza, aby powalczyć o powrót do elity. Kolejnym krokiem ma być wygrana z rzeszowską Stalą, jednak gospodarze nadchodzącego pojedynku potrafią sprawić niespodziankę przed własnymi kibicami. Miało to miejsce już w 1. kolejce, gdy Biało-niebiescy ograli Arkę Gdynia.

Moim zdaniem w tym spotkaniu obie drużyny znajdą drogę do siatki. Jedni i drudzy potrafią kreować akcje ofensywne, co może zwiastować naprawdę ciekawe widowisko.

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Stal Rzeszów w pierwszej kolejce wygrała 1:0 z Arką Gdynia, o czym wspominaliśmy już wcześniej. Natomiast w drugiej serii gier podopieczni Marka Zuba musieli uznać wyższość Górnika Łęczna (1:2).

Natomiast Miedź Legnica po dwóch kolejkach ma cztery punkty na koncie. Legniczanie na inaugurację zremisowali 2:2 z GKS-em Tychy, zaś w kolejnym meczu zwyciężyli 4:2 ze Stalą Stalowa Wola.

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, historia

Historia meczów Stali Rzeszów z Miedzią Legnica nie jest zbyt bogata. Dwa z trzech ostatnich pojedynków miały miejsce w poprzednim sezonie. Ekipa z województwa dolnośląskiego wygrała dwukrotnie – najpierw 2:1, a później 3:1.

Stal Rzeszów – Miedź Legnicaa, kursy bukmacherskie

Jak już wspomniano, faworytem jest Miedź Legnica, na którą kurs wynosi około 2.11. Z kolei na Stal Rzeszów współczynnik oscyluje w granicach 3.15. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Wykorzystując nasz kod Betlic GOALPL możesz skorzystać z gry bez podatku na wszystko oraz zakładu bez ryzyka do 50 zł.

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, kto wygra?

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, transmisja meczu

Niedzielny mecz 3. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Stalą Rzeszów a Miedzią Legnica rozpocznie się o godzinie 12:00 na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. Transmisję z tego spotkania będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Mecz możesz obejrzeć także w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

