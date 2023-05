Stal Mielec – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (27.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Stal Mielec

Stal Mielec – Warta Poznań: przewidywania

Ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy w sezonie 2022/23 zapowiada się bardzo ciekawie. Wciąż nie znamy ostatniego spadkowicza z ligi, a co za tym idzie emocji w multilidze z pewnością nie zabraknie. Niemniej jednak spotkanie Stali Mielec z Wartą Poznań wydaje się nie mieć większego znaczenia, bowiem obie ekipy nie walczą już praktycznie o nic. Stal co prawda ma jeszcze matematyczne szanse, aby opuścić Ekstraklasę, ale żeby tak się stało, musiałoby dojść do splotu wielu wyników. Z kolei Warta sezon raczej zakończy w górnej ósemce tabeli. Nasz typ na ten mecz: Remis lub Stal Mielec

Stal Mielec – Warta Poznań: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa w obu zespołach jest dobra. Być może nawet bardzo dobra. W Warcie Poznań do dyspozycji Dawida Szulczka są wszyscy piłkarze, a w zespole gospodarzy niedostępny jest tylko Adam Ratajczyk.

Stal Mielec – Warta Poznań: ostatnie wyniki

Oba zespoły na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań reprezentują podobny poziom, jeśli chodzi o liczbę zgromadzonych punktów. W pięciu ostatnich ligowych starciach, Stal Mielec zainkasowała jedno zwycięstwo i dwukrotnie remisowała. W poprzedniej kolejce jednak uległa zespołowi Zagłębia Lubin 0:2.

Z kolei Warta Poznań w analogicznym okresie zgromadziła nieco mniejszy dorobek punktowy. Dokładnie o jedno “oczko” mniej, niż sobotni rywale. Raz udało się wygrać, a w ostatniej kolejce Zieloni zremisowali 1:1 z Piastem Gliwice.

Stal Mielec – Warta Poznań: historia

Na poziomie Ekstraklasy zespoły te rywalizowały ze sobą tylko pięć razy. Bilans tych spotkań jest z przewagą dla ekipy z Poznania. Bowiem Warta wygrała dwukrotnie, a trzy razy padł remis. Tym samym Stal Mielec wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo nad Wartą w Ekstraklasie. W pierwszym meczu tych drużyn w tym sezonie padł remis 1:1.

Stal Mielec – Warta Poznań: kursy bukmacherów

Stal Mielec – Warta Poznań: kto wygra?

Stal Mielec – Warta Poznań: przewidywana jedenastka

Stal Mielec – Warta Poznań: transmisja

Początek meczu w sobotę 27 maja 2023 roku o godzinie 17:30 w ramach multiligi, którą będzie można na CANAL+ Sport. Transmisja będzie dostępna także za pośrednictwem internetu. Wystarczy skorzystać z usługi CANAL+ online. Dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium można uzyskać teraz w promocyjnej cenie, oszczędzając 60 zł. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

