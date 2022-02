Lazio – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (27.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pedro Rodriguez

SS Lazio – SSC Napoli to ostatni niedzielny mecz w ramach 27. kolejki Serie A. Obie ekipy przystąpią do potyczki na Stadio Olimpico, chcąc wrócić na ścieżkę zwycięstw po porażkach w środku tygodnia w Lidze Europy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

SS Lazio – SSC Napoli, typy i przewidywania

Obie drużyny udowodniły już niejednokrotnie, że potrafią strzelać gole. W każdym razie w poprzedniej kolejce Serie A ofensywy obu teamów nie zachwyciły.

Mając na uwadze to, że oba zespoły w środku tygodnia rozgrywały trudne spotkania w europejskich pucharach, to nie spodziewamy się gradu goli na Stadio Olimpico z udziałem Lazio i Napoli. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

SS Lazio – SSC Napoli, ostatnie wyniki

SS Lazio przed tygodniem tylko zremisowało z Udinese Calcio (1:1) w meczu 26. kolejki ligi włoskiej. Tym samym rzymianie zboczyli ze szlaku zwycięstw po wygranych bojach z Fiorentiną (3:0) i Bologną (3:0).

Na swoim stadionie team z Rzymu nie przegrał od pięciu meczów. Zaliczył w nich dwa zwycięstwa i trzy remisy. Lazio punktami dzieliło się z Udinese (4:4), Empoli (3:3) i Atalantą (0:0).

SSC Napoli w lidze nie znalazło natomiast pogromcy od 6 stycznia tego roku. W siedmiu spotkaniach ekipa z Neapolu zaliczyła cztery zwycięstwa i trzy remisy. W ostatni poniedziałek Azzurri podzielili się punktami z Cagliari Calcio (1:1).

Na obiektach rywali Napoli nie przegrało od sześciu spotkań. Zaliczyło w nich trzy wygrane boje i trzy remisy. Szalę zwycięstwa na swoją stronę ekipa Luciano Spallettiego przechyliła między innymi w bojach przeciwko: Milanowi (1:0) Bolognie (2:0) oraz Venezii Calcio (2:0).

SS Lazio – SSC Napoli, historia

W pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami cztery razy górą było Napoli, a tylko jedno zwycięstwo zaliczyło Lazio. Niemniej rzymianie wygrali w ostatnich dwóch potyczkach z neapolitańczykami na Stadio Olimpico w Rzymie.

SS Lazio – SSC Napoli, kursy bukmacherów

SS Lazio – SSC Napoli, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Lazio – Napoli transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45.

