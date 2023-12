fot. Imago / Gerardo Santos / Global Imagens / AtlAntico Press Na zdjęciu: Piłkarze Sportingu

Sporting Lizbona Sturm Graz Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 grudnia 2023 11:50 .

Sporting – Sturm Graz, typy na mecz i przewidywania

Sporting przystąpi do czwartkowej rywalizacji bezpieczny, będąc pewnym awansu do fazy pucharowej Ligi Europy. Portugalska drużyna zakończy jednak rywalizację w grupie D za plecami Atalanty. Sturm Graz natomiast wciąż ma, o co grać z Rakowem Częstochowa. Ma możliwość gry w Lidze Konferencji Europy. Za austriacką ekipa nie przemawia jednak przed czwartkowym spotkaniem statystyka związana z meczami wyjazdowymi. Sturm wygrał tylko dwa z ostatnich 15 starć w roli gościa. Typ: wygrana Sportingu.

Sporting – Sturm Graz, sytuacja kadrowa

W obu ekipach będą osłabienia. Sporting będzie musiał radzić sobie bez Ivana Fresnedy i Jerry’ego St. Juste’a. Z kolei w drużynie z Austrii zabraknie Gregory’ego Wuthricha.

Sporting – Sturm Graz, ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażce z Vitorią Guimaraes (2:3). Wcześniej piłkarze Sportingu pokonali natomiast Gil Vicente (1:0).

Austriacki zespół ma z kolei za sobą wygrane starcie nad Altach (1:0). Sturm ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach przegrał tylko raz, gdy uległ Rakowowi Częstochowa (0:1).

Sporting – Sturm Graz, historia

W pierwszej batalii z udziałem obu drużyn padły trzy gole i górą był Sporting (2:1). Do przerwy żadnemu z zespołów nie udało się zdobyć bramki. Wszystkie gole padały po przerwie.

Sporting – Sturm Graz, kursy

Kurs na remis w Betclic zakłady bukmacherskie wynosi 3.95. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOALPL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z zakładu bez ryzyka do 200 zł.

Sporting Lizbona Remis Sturm Graz 1.67 3.95 4.80 1.67 3.95 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 grudnia 2023 11:50 .

Sporting – Sturm Graz, przewidywane składy

Gospodarze najpewniej wystąpią w ustawieniu 3-4-3. Z kolei w ekipie z Austrii można się spodziewać schematu taktycznego opartego na czterech defensorach, czterech pomocnikach i dwóch napastnikach.

Sporting Lizbona Rúben Amorim 3-4-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Sturm Graz Christian Ilzer Sporting Lizbona Rúben Amorim 3-4-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Sturm Graz Christian Ilzer Rezerwowi ▼ 4 Sebastian Coates 10 Marcus Edwards 11 Nuno Santos 12 Franco Israel 13 Luis Neto 14 Dario Essugo 20 Paulinho 21 Geny Catamo 72 Eduardo Quaresma 90 Afonso Moreira 99 Diogo Pinto 2 Max Johnston 6 Alexandar Borkovic 9 Szymon Włodarczyk 14 Javi Serrano 15 William Böving 17 Bryan Teixeira 25 Stefan Hierländer 36 Amady Camara 44 Amadou Dante Sporting Lizbona Rúben Amorim 3-4-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Sturm Graz Christian Ilzer Sporting Lizbona Rúben Amorim 3-4-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Sturm Graz Christian Ilzer Rezerwowi ▼ 4 Sebastian Coates 10 Marcus Edwards 11 Nuno Santos 12 Franco Israel 13 Luis Neto 14 Dario Essugo 20 Paulinho 21 Geny Catamo 72 Eduardo Quaresma 90 Afonso Moreira 99 Diogo Pinto 2 Max Johnston 6 Alexandar Borkovic 9 Szymon Włodarczyk 14 Javi Serrano 15 William Böving 17 Bryan Teixeira 25 Stefan Hierländer 36 Amady Camara 44 Amadou Dante

Sporting – Sturm Graz, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Sportingu 0% Wygraną Sturmu 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Sportingu

Wygraną Sturmu

Remisem

Sporting – Sturm Graz, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie nie będzie transmitowane w żadnej telewizji. Mecz będzie emitowany tylko na platformie streamingowej Viaplay od godziny 21:00. Rywalizację skomentują Adam Delimat oraz Radosław Gilewicz.

Zakład bez ryzyka do 200 zł z kodem GOALPL Międzynarodowa marka Idź do Betclic +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.